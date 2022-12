Les Nations unies cherchent à obtenir une aide de $51,5 mds pour 2023

GENÈVE, 1er décembre (Reuters) - Les Nations unies et leurs partenaires ont lancé jeudi un appel aux dons de 51,5 milliards de dollars (49,3 milliards d'euros) pour 2023 alors que des dizaines de millions de personnes supplémentaires devraient avoir besoin d'accéder à l'aide humanitaire.

Dans son rapport annuel sur la situation humanitaire mondiale, le "Global Humanitarian Overview", le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires estime que 65 millions de personnes auront besoin d'aide l'an prochain, ce qui portera le nombre total de personnes dans cette situation à 339 millions dans 68 pays.

Cela représente plus de 4% de la population mondiale.

"Les besoins humanitaires sont criants alors que les évènements extrêmes que nous avons connus en 2022 devraient se poursuivre en 2023", a déclaré le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires des Nations unies, Martin Griffiths, citant notamment la guerre en Ukraine ou la sécheresse dans la corne de l'Afrique.

Les conflits et le changement climatique ont fait plus de 100 millions de déplacés dans le monde.

Dans le même temps, la guerre en Ukraine a perturbé les exportations de denrées alimentaires et environ 45 millions de personnes sont actuellement confrontées à la famine, selon le rapport.

La pandémie de COVID-19 a entraîné des revers majeurs dans les programmes de vaccination des enfants et a contrecarré les efforts de lutte contre l'extrême pauvreté, alimentant d'autres maladies telles que le choléra, a déclaré Martin Griffiths jeudi.

Pour la toute première fois, dix pays ont lancé des appels aux dons individuels d'un montant supérieur à un milliard de dollars : l'Afghanistan, la République démocratique du Congo, l'Éthiopie, le Nigeria, la Somalie, le Soudan, le Sud-Soudan, la Syrie, l'Ukraine et le Yémen.

Les Nations unies sont confrontées au plus grand déficit de financement de leur histoire, avec un taux de financement non couvert de 53% en 2022, sur la base des données disponibles à la mi-novembre.

"Le système de réponse humanitaire est poussé à ses limites", a déclaré Martin Griffiths.

Contrairement à d'autres secteurs de l'Onu où les frais dépendent de la taille économique des pays, le financement humanitaire est volontaire et repose en grande partie sur les dons occidentaux.

Les États-Unis sont de loin le plus grand donateur, avec plus de 14 milliards de dollars depuis le début de l'année, tandis que d'autres grandes économies comme la Chine et l'Inde ont donné moins de 10 millions de dollars chacune. (Reportage Emma Farge; version française Camille Raynaud et Dagmarah Mackos, édité par Kate Entringer)