L'absence de femmes parmi les hauts responsables chinois est préoccupante, ont déclaré les Nations unies dans un rapport, tout en recommandant à la Chine d'adopter des quotas statutaires et un système de parité hommes-femmes pour accélérer la représentation égale des femmes au sein du gouvernement.

Les recommandations adressées à la Chine par le comité des Nations unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, publiées mardi, ont été formulées parallèlement à des conclusions concernant l'Allemagne, l'Islande, Sao Tomé-et-Principe, la Slovaquie, l'Espagne, le Timor-Oriental et le Venezuela.

Bien que la représentation des femmes dans la vie politique et publique ait augmenté en Chine, la commission s'inquiète du fait que les femmes ne représentent que 26,54 % des députés au 14e Congrès national du peuple. Elle a exhorté la Chine à augmenter le nombre de femmes dans tous les organes gouvernementaux, y compris le pouvoir judiciaire et le service des affaires étrangères, en particulier aux niveaux décisionnels.

"Depuis octobre 2022, il n'y a aucune femme parmi les 24 membres du politburo du parti communiste chinois pour la première fois en 20 ans, et aucune femme parmi les sept membres du comité permanent du politburo."

La commission s'est déclarée préoccupée par les restrictions excessives imposées à l'enregistrement des organisations non gouvernementales, ainsi que par les rapports faisant état d'intimidations et de harcèlements à l'encontre des femmes défenseurs des droits de l'homme.

Le ministère chinois des affaires étrangères n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire sur le rapport.

Les Nations unies ont également demandé à la Chine d'abroger les "restrictions disproportionnées" imposées à l'enregistrement des ONG et de veiller à ce que les femmes défenseurs des droits de l'homme ne fassent pas l'objet d'intimidations, de harcèlement et de représailles en raison de leur travail.

Selon des universitaires et des militants, les dix années passées par le président chinois Xi Jinping en tant que secrétaire général du parti ont vu le nombre de femmes diminuer dans la politique et dans l'élite gouvernementale, et les écarts entre les hommes et les femmes dans le monde du travail se creuser.

Les voix féministes ont également été muselées et, ces dernières années, le gouvernement a de plus en plus mis l'accent sur la valeur des rôles traditionnels des femmes en tant que mères et soignantes.