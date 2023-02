Les Néerlandais mettent en garde contre le péage Internet alors que l'UE se tourne vers les grandes entreprises pour financer les réseaux.

Les commentaires du ministre néerlandais des affaires économiques, Micky Adriaansens, sont les premiers d'un pays de l'UE après que le chef de l'industrie de l'UE, Thierry Breton, a donné le coup d'envoi d'une consultation jeudi dernier sur qui devrait payer la facture du déploiement de la coûteuse 5G et du haut débit.

Deutsche Telekom, Orange, Telefonica, Telecom Italia et d'autres opérateurs font depuis longtemps pression pour une contribution des Big Tech et ont trouvé un allié en la personne de Breton, ancien directeur général d'Orange.

Parmi les entreprises qui ont déclaré qu'une taxe sur l'internet porterait atteinte aux règles de l'UE visant à traiter tous les utilisateurs de manière égale figurent Google d'Alphabet Inc, Apple Inc, Meta Platforms Inc, Netflix Inc, Amazon.com Inc et Microsoft Corp. Ces entreprises représentent plus de la moitié du trafic Internet de données, selon les opérateurs de télécommunications.

M. Adriaansens a déclaré que le gouvernement néerlandais avait commandé une étude au cabinet de conseil économique Oxera qui montrait les inconvénients d'une telle taxe.

"Elle pénalisera les consommateurs", a-t-elle déclaré dans une interview à Reuters, précisant que les consommateurs qui paient des frais d'abonnement aux fournisseurs de télécommunications et s'abonnent également à des services de streaming et de vidéo pourraient voir ces derniers frais augmenter, Big Tech étant susceptible de répercuter la taxe Internet.

"Nous devons d'abord analyser le problème et savoir quelle est la réaction normale du marché face à ces défis. La première est de savoir si le gouvernement est en place pour faciliter ou s'il y a d'autres fonds disponibles ou si c'est juste la responsabilité des marchés de s'occuper de cette infrastructure ?". a déclaré M. Adriaansens.

"Je pense qu'il y a cette préoccupation que notre infrastructure n'est pas en mesure de répondre à nos attentes et à nos ambitions. Je comprends donc cette inquiétude, mais je ne pense pas que ce soit la voie à suivre, si rapidement", a-t-elle ajouté.

Selon l'étude d'Oxera, les fournisseurs de télécommunications européens n'ont pas eu à supporter des coûts de réseau plus élevés malgré la forte croissance du trafic de données Internet. Oxera a également constaté que les bénéfices d'exploitation de ces entreprises ont été stimulés par la modernisation des réseaux, qui a entraîné une diminution du nombre d'employés et une baisse des coûts d'investissement.

"Notre analyse des propositions de prélèvement montre qu'il est impossible de démontrer de manière solide qu'une telle politique augmente l'efficacité économique, et qu'elle entraînerait potentiellement des coûts de transaction et de mise en place substantiels", indique le rapport.