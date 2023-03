Les News Tech de la semaine

Au programme de cette semaine, on a : des Iphones couleur poussin, un écran de 43 pouces à destination des gamers, un nouvel outil dans la famille des "GPT", de nouvelles voitures connectées et pour finir, cap sur les petites bêtes avec des souris et des puces.

C'est officiel ! Apple a annoncé que les Iphones 14, et 14 Plus, de coloris jaune, vont faire partie de la gamme. Ils embarquent bien sûr les nouvelles fonctionnalités, tout comme les autres modèles, à savoir la nouvelle puce A15 bionic, la fonction SOS d’urgence et le design interne repensé. Ils seront disponibles en précommande à partir du 10 mars et en magasin dès le 14 mars. Samsung Electronics vient d’annoncer le lancement de son nouvel écran d’ordinateur, l’Odyssey Neo G7. Le groupe coréen mise gros avec cette nouvelle sortie puisqu'il propose un écran PC avec une dalle Mini-LED d’une taille de 43 pouces, capable de permettre aux gamers une immersion inégalée. Cet écran est disponible en précommande dès maintenant au prix de 1399€. Salesforce : l’éditeur de logiciel américain a lancé, ce mardi 7 mars, sa propre intelligence artificielle générative pour ses logiciels basés sur le cloud, Einstein GPT. C’est un outil permettant d’aider les entreprises dans différents domaines tels que la vente, le service, ou le marketing. Pour pouvoir créer cet outil, l’entreprise américaine à fait appel au leader actuel de l’IA, Open AI, connu grâce à son outil “Chat GPT”. Bonne nouvelle pour Orange Business, qui a été choisi par le constructeur américain de voitures électriques Lucid Group, comme partenaire de référence. Les utilisateurs de véhicules de la marque américaine pourront donc profiter de technologies et de services à leur disposition comme l’infodivertissement ou les services audio en ligne. Petite déception pour le fabricant suisse de périphériques d'ordinateurs Logitech, avec des résultats pour le premier semestre qui sont annoncés en baisse. Les recettes devraient diminuer d’environ 20% en comparaison annuelle et hors effets de changes (tcc) sur le premier semestre de son prochain exercice décalé, soit d'avril à fin septembre 2023. L’entreprise de semi-conducteurs, Intel demande 5 Mds$ supplémentaires de subventions à l'Allemagne. L’objectif du géant américain est de pouvoir construire à l’avenir une usine permettant de fabriquer des puces dans le pays, a rapporté Bloomberg News, citant des personnes familières avec le dossier. Par Max Lemaitre