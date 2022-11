Les Nigérians déplacés par l'insurrection luttent pour la nourriture et le logement -HRW

L'État de Borno, épicentre de l'insurrection, a annoncé en octobre 2021 qu'il fermait tous les camps accueillant des milliers de personnes déplacées à l'intérieur du pays (PDI) et qu'il en renvoyait certaines dans leurs communautés, invoquant l'amélioration de la sécurité et la nécessité de les sevrer de l'aide humanitaire.

Mais Human Rights Watch a déclaré que les PDI qui ont été retirées des camps avaient du mal à satisfaire leurs besoins les plus élémentaires, notamment la nourriture et le logement dans les endroits où elles étaient retournées ou où elles s'étaient réinstallées.

Le groupe de défense des droits a déclaré qu'en août de cette année, plus de 140 000 personnes avaient été retirées de huit camps de déplacés à Borno, tandis que l'aide alimentaire à deux autres camps avait été arrêtée. Ces camps accueillent plus de 74 000 personnes et fermeront leurs portes cette année.

"Le gouvernement de l'État de Borno porte préjudice à des centaines de milliers de personnes déplacées vivant déjà dans des conditions précaires afin de faire avancer un programme de développement gouvernemental douteux visant à sevrer les gens de l'aide humanitaire", a déclaré Anietie Ewang, chercheuse sur le Nigeria à Human Rights Watch, dans le rapport.

"En forçant les gens à quitter les camps sans créer d'alternatives viables de soutien, le gouvernement aggrave leurs souffrances et approfondit leur vulnérabilité."

Le commissaire à l'information de l'État de Borno, Babakura Abba Jato, a déclaré qu'il ne pouvait pas immédiatement commenter le rapport.

Le gouvernement de l'État de Borno affirme que certaines zones anciennement occupées par les insurgés sont désormais sûres pour le retour des citoyens et a reconstruit certaines communautés, bien que les groupes d'aide disent qu'elles restent vulnérables aux attaques.

Certains des camps et établissements pour personnes déplacées ont été touchés par une épidémie de choléra, qui a mis à rude épreuve les installations sanitaires et les sources d'eau potable, les enfants étant les plus touchés.

Le mois dernier, environ 2 000 personnes ont commencé à emménager dans un nouveau complexe résidentiel à Ngarannam, à 50 km (31 miles) de Maiduguri, la capitale du Borno, qui a été reconstruit par les Nations Unies et le gouvernement de l'État de Borno.

Ngarannam a été envahi par les insurgés en 2015.