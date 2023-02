Les Nigérians votent aux élections, espérant des temps économiques meilleurs

Les principaux candidats dans la compétition la plus ouverte depuis que le Nigeria est passé de l'armée à la démocratie en 1999 sont deux vétérans politiques des deux principaux partis et un candidat d'un parti mineur qui, selon les sondages, a une chance grâce au soutien des jeunes électeurs.

Buhari, un général de l'armée à la retraite, se retire après avoir servi le maximum de huit ans autorisé par la constitution, mais n'a pas réussi à tenir sa promesse de ramener l'ordre et la sécurité au Nigeria, la première nation productrice de pétrole d'Afrique.

Plus de 93 millions de personnes sont inscrites pour voter pour le prochain président et les membres de l'Assemblée nationale et les quelque 176 600 bureaux de vote seront ouverts entre 8h30 et 14h30 (0730 GMT à 1330 GMT).

Le décompte des voix commencera dès la fermeture des bureaux de vote et les résultats seront affichés à l'extérieur des bureaux de vote. Le décompte final des 36 États et de la capitale fédérale Abuja est attendu dans les cinq jours suivant le scrutin.

La période précédant le vote a été marquée par la violence, un schéma observé lors des précédentes élections nigérianes, avec le meurtre d'un candidat sénatorial dans la région volatile du sud-est mercredi dernier, le dernier d'une série d'incidents graves.

L'élection intervient alors que les Nigérians luttent pour faire face à une pénurie d'argent liquide causée par un plan bâclé d'échange des anciens billets de banque contre de nouveaux, qui a bouleversé la vie quotidienne des gens et conduit à des scènes de violence dans les banques et les distributeurs de billets.

Le nouveau président devra également s'attaquer à des problèmes allant d'une inflation élevée, d'une pauvreté profonde et de pénuries d'énergie, à une insurrection islamiste dans le nord-est, à un vol de pétrole à l'échelle industrielle dans le sud et à une criminalité galopante partout.

TROIS PRINCIPAUX PRÉTENDANTS

Les principaux prétendants dans la course à la succession de Buhari sont l'ancien gouverneur de Lagos Bola Tinubu, 70 ans, du parti au pouvoir All Progressives Congress, l'ancien vice-président Atiku Abubakar, 76 ans, du principal parti d'opposition Peoples Democratic Party, et l'ancien gouverneur de l'État d'Anambra Peter Obi, 61 ans, du petit parti Labour Party.

Tinubu et Atiku, comme on l'appelle au Nigeria, sont tous deux des poids lourds de la politique, avec des décennies de réseau derrière eux et des caisses de campagne bien remplies. Tous deux musulmans, Tinubu est un Yoruba du sud-ouest et Atiku est un Fulani du nord-est.

Obi, un chrétien de l'ethnie Igbo, a moins de machine politique derrière lui mais a utilisé une campagne habile sur les médias sociaux pour susciter un énorme enthousiasme parmi les jeunes électeurs, certains s'appelant même les "Obidients".

Le Nigeria a une longue histoire de fraude et de violence électorales, bien que ses scrutins soient devenus progressivement plus propres au cours des derniers cycles. Les candidats à la présidence et les partis se sont engagés mercredi à soutenir un processus pacifique et transparent.

La Commission électorale nationale indépendante (INEC) affirme avoir introduit de nouvelles technologies et procédures pour garantir que cette élection soit libre et équitable, comme le système d'accréditation bimodal des électeurs (BVAS) qui identifiera les électeurs à l'aide de données biométriques.

Cependant, les analystes ont averti qu'il y avait encore des risques liés à la pénurie d'argent liquide, qui pourrait rendre les citoyens durement touchés vulnérables à l'achat de votes par les candidats, et à la pénurie de carburant qui pourrait rendre difficile pour la CENI de déployer du personnel et des équipements dans toutes les zones.

Le président américain Joe Biden a appelé jeudi les candidats et les partis à accepter les résultats de l'élection tels qu'ils ont été annoncés par l'INEC, et a exhorté tous les Nigérians, y compris les jeunes électeurs, à faire entendre leur voix dans les urnes.