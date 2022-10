Les ONG congolaises dénoncent l'exploitation minière dans le principal refuge de la "licorne d'Afrique".

Les activités industrielles sont censées être interdites dans les 13 000 kilomètres carrés de la réserve située au nord-est de la République démocratique du Congo. Des photos aériennes montrent que l'exploitation minière a persisté, ont déclaré les groupes de la société civile lors d'une conférence de presse conjointe pour marquer la journée internationale de l'okapi.

Le Conseil pour la défense de l'environnement par la légalité et la traçabilité (CODELT) a déclaré que la destruction en cours était en contradiction avec la volonté des autorités de promouvoir le Congo comme un acteur majeur dans la lutte mondiale contre le changement climatique grâce à sa part majoritaire de la forêt tropicale du bassin du Congo - la deuxième plus grande au monde.

CODELT et le groupe environnemental régional ACEDH ont partagé des photos qui, selon eux, prouvent que les mineurs creusent des pans entiers de la jungle le long de la rivière Ituri, qui traverse la partie sud de la réserve qui abrite également des éléphants de forêt et des chimpanzés en voie de disparition.

"C'est incompréhensible de voir cela dans un pays où le (gouvernement) ... présente le pays au niveau international comme un 'pays de solutions'", a déclaré Augustin Mpoyi, conseiller technique principal de CODELT.

Le ministère de l'environnement n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les ONG ont blâmé une société chinoise appelée Kimia Mining, qui a déjà été accusée de bafouer une interdiction de dragage des rivières dans la province d'Ituri et d'autres réglementations minières, selon un rapport de 2016 d'un groupe d'experts de l'ONU.

Il n'y avait pas de coordonnées disponibles pour joindre Kimia Mining pour un commentaire.

Les autorités ont promis de faire le ménage dans leur gestion et leur protection des forêts du Congo, où les activités illégales ont longtemps prospéré en raison de la corruption et du défi logistique que représente l'application de réglementations faibles dans des zones éloignées et souvent touchées par des conflits.

Les perturbations humaines liées aux conflits, à l'exploitation minière et à la chasse figurent parmi les principales menaces pesant sur les okapis, dont on estime qu'il en reste moins de 50 000 à l'état sauvage, selon l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Également connus sous le nom de girafes zébrées en raison de leur arrière-train zébré et de leur cou longiligne, les okapis ont été placés sur la liste rouge des espèces en danger d'extinction de l'UICN en 2015.

Le Congo est actuellement à couteaux tirés avec les défenseurs de l'environnement et les scientifiques concernant son projet d'ouvrir d'autres parties de sa forêt tropicale et de ses tourbières aux forages pétroliers et gaziers.