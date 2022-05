Les ONG exhortent Biden à faire pression pour modifier le texte de la dérogation COVID de l'OMC

Dans une lettre envoyée à M. Biden lundi, et consultée par Reuters, les groupes ont déclaré qu'un "document final" obtenu après des mois de discussions entre les principales parties - les États-Unis, l'Union européenne, l'Inde et l'Afrique du Sud - n'atteignait pas son "objectif louable" de supprimer les barrières de propriété intellectuelle pour les vaccins COVID.

Les ministres du commerce participant au Forum économique mondial de Davos, en Suisse, devraient discuter de la question lors d'une réunion informelle mercredi, après une première réunion sur le projet par les 164 membres de l'Organisation mondiale du commerce début mai.

La directrice générale de l'OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, fait pression pour qu'un accord soit conclu avant une réunion ministérielle qui débutera le 12 juin.

Les groupes qui ont adressé une pétition à M. Biden ont déclaré que le texte "ne lève même pas les barrières de brevet nécessaires pour assurer la production accrue de vaccins que vous avez à juste titre identifiée comme nécessaire pour sauver des vies face à la menace extraordinaire de la pandémie".

Et ils ont averti qu'il "ajoute de nouveaux obstacles et conditions" limitant l'utilisation par les pays des flexibilités existantes dans les règles de l'OMC.

Une majorité de membres de l'OMC soutient l'idée de dérogation, proposée pour la première fois par l'Inde et l'Afrique du Sud en octobre 2020, mais certains membres s'inquiètent du fait que la proposition actuelle est trop étroitement axée sur les vaccins, laissant de côté les traitements et les tests de diagnostic.

L'accord doit être adopté par consensus et tout membre de l'organisation a le droit d'opposer son veto.

Les groupes, qui comprennent également ReThink Trade, Citizens Trade Campaign et NETWORK Lobby for Catholic Social Justice, ont envoyé à M. Biden un tableau détaillé des changements nécessaires pour que le projet atteigne les objectifs qu'il a d'abord énoncés en mai 2021.

Ils ont exhorté Biden à pousser les changements malgré la résistance de l'UE, et à étendre la dérogation pour inclure les tests et les traitements.