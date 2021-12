Les Occidentaux appellent à "préserver la dynamique" électorale en Libye

PARIS (Reuters) - La France, l'Italie, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les Etats-Unis ont pris acte vendredi du report de l'élection présidentielle en Libye, en appelant les autorités libyennes concernées à fixer sans tarder une date définitive pour le vote et à publier sans délai la liste finale des candidats.

Le report de l'élection, initialement prévue vendredi, fragilise un processus soutenu par la communauté internationale pour sortir le pays de l'impasse politique et fait courir le risque d'une reprise des hostilités entre le gouvernement de Tripoli et les partisans du maréchal Khalifa Haftar, basé à Benghazi.

Dans un communiqué conjoint, les porte-parole des ministères des Affaires étrangères des cinq puissances estiment "que des élections libres, régulières et crédibles permettront au peuple libyen de se doter d'un gouvernement représentatif et unifié et de renforcer l'indépendance, la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'unité nationale de la Libye".

"Il est important de préserver la dynamique en faveur de la réalisation de ces objectifs", ajoutent-ils.

Le Parlement n'a pas fixé de nouvelle date pour le scrutin, mais la commission électorale a suggéré dans un communiqué qu'il se tienne le 24 janvier, si les conditions sont réunies.

(Rédigé par Jean-Stéphane Brosse, édité par Nicolas Delame)