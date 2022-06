Les Occidentaux saluent l'adoption d'une résolution critiquant le manque de coopération de l'Iran avec l'AIEA

PARIS (Reuters) - La France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les Etats-unis ont salué mercredi dans un communiqué conjoint l'adoption par le conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) d'une résolution critiquant la coopération insuffisante de l'Iran avec l'AIEA.

Les 35 membres du conseil des gouverneurs de l'AIEA ont adopté mercredi par 30 voix pour, deux contre (Russie et Chine) et trois abstentions la résolution qui critique Téhéran pour ne pas avoir fourni d'explications sur la présence de traces d'uranium sur trois sites non déclarés.

Le conseil des gouverneurs dit sa "profonde préoccupation" face au manque de bonne volonté de l'Iran et l'invite à coopérer sans délai avec l'AIEA.

Dans leur communiqué conjoint, Paris, Berlin, Londres et Washington rappellent que l'attitude de Téhéran contrevient à l'accord de garanties conclu au titre du Traité de non-prolifération nucléaire (TNP).

"Le vote de cette résolution à une très large majorité par le conseil des gouverneurs de l'AIEA aujourd'hui envoie un message clair à l'Iran sur la nécessité qu'il respecte ses obligations en matière de garanties, et qu'il apporte des clarifications techniquement crédibles aux questions pendantes liées à l'application des garanties", disent les quatre pays occidentaux qui avaient signé l'Accord sur le nucléaire iranien en 2015.

(Rédigé par Tangi Salaün)