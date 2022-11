Les PDG d'Albertsons et de Kroger défendront la fusion de 25 milliards de dollars devant des sénateurs américains sceptiques.

Le directeur général de Kroger, Rodney McMullen, et le directeur d'Albertsons, Vivek Sankaran, se présenteront devant le comité antitrust de la commission judiciaire du Sénat, dont certains membres ont déjà critiqué l'accord.

Les sénateurs Amy Klobuchar, présidente de la commission antitrust du Sénat, et Richard Blumenthal figurent parmi ceux qui ont signé une lettre adressée à la présidente de la Federal Trade Commission, Lina Khan, affirmant que la fusion "soulève des préoccupations antitrust considérables."

Sachant que l'opération serait controversée et que l'application des lois antitrust est devenue plus stricte, les entreprises ont proposé un plan agressif visant à résoudre les problèmes lorsqu'elles ont annoncé l'opération, qui regrouperait près de 5 000 magasins sous une même enseigne, de Safeway à Ralphs et Fred Meyer.

Les sociétés ont déclaré qu'elles comptaient vendre entre 100 et 375 magasins pour apaiser les inquiétudes du gouvernement. Idéalement, elles souhaiteraient trouver des acheteurs pour les établissements, mais pourraient également les placer dans une nouvelle société qui serait détenue par les actionnaires d'Albertsons. UBS a déclaré qu'elle pense que le plan satisfera les autorités antitrust.

Ce plan pourrait obliger la FTC, qui enquête sur la transaction pour s'assurer qu'elle est légale en vertu de la loi antitrust, à prouver devant les tribunaux non seulement que la transaction est illégale, mais aussi que le remède proposé est inadéquat.

Walmart domine le marché de l'épicerie aux États-Unis.

Les sociétés pourraient également s'attirer des critiques mardi pour un plan largement critiqué visant à verser aux actionnaires d'Albertsons un dividende de 4 milliards de dollars. Un tribunal de l'État de Washington a mis ce plan en attente, la prochaine audience étant fixée au 9 décembre. Par ailleurs, les procureurs généraux de Washington, D.C., de Californie et de l'Illinois ont également intenté une action en justice afin d'empêcher ce paiement, arguant qu'il affaiblirait la capacité de l'entreprise à faire face à la concurrence.