Les PDG d'Exxon et Chevron ont parlé fusion début 2020-sources

par Mike Spector

31 janvier (Reuters) - Les dirigeants d'ExxonMobil Corp et de Chevron Corp ont eu des discussions préliminaires début 2020 pour explorer la possibilité d'une fusion de leurs entreprises, les deux plus grands producteurs de pétrole américains, qui aurait constitué la plus importante opération du genre de tous les temps, selon des sources au fait du sujet.

Les discussions, qui ne sont plus en cours, illustrent la pression subie par les entreprises du secteur en raison de la chute des prix du pétrole liée à la crise du coronavirus.

Le dialogue entre le PDG d'Exxon, Darren Woods, et celui de Chevron, Mike Wirth, ont été suffisamment sérieux pour que des documents juridiques relatifs à certains aspects de leurs discussions soient rédigés, a déclaré l'une des sources. Il n'a pas été possible de connaître la raison pour laquelle les discussions ont pris fin.

Les sources interrogées par Reuters ont requis l'anonymat car le sujet est confidentiel. Exxon et Chevron, qui ont des capitalisations boursières de 190 milliards de dollars et 164 milliards respectivement, n'ont pas souhaité faire de commentaires. (Version française Benjamin Mallet)