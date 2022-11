Les PDG de Kroger et d'Albertsons seront interrogés par le Congrès sur leur projet de fusion aux États-Unis.

L'audience a été convoquée par Klobuchar avec le sénateur Mike Lee, le principal républicain d'une commission antitrust de la commission judiciaire du Sénat. Klobuchar préside le sous-comité.

"L'audience examinera l'impact de la fusion proposée de Kroger et Albertsons, les deux plus grandes chaînes d'épicerie du pays", indique le communiqué.

On s'attend à ce que la FTC examine agressivement l'accord pour s'assurer qu'il est conforme à la loi antitrust. Pour contrer les critiques, les entreprises ont déclaré qu'elles prévoyaient de céder certains magasins et Albertsons a déclaré qu'elle était prête à céder une unité autonome à ses actionnaires immédiatement avant la clôture de l'opération, probablement au début de 2024. Selon les estimations, la nouvelle société publique pourrait compter jusqu'à 375 magasins.

La méga-fusion entre les épiceries autonomes n° 1 et 2 aux États-Unis rassemblerait sous un même toit près de 5 000 magasins comprenant des bannières telles que Safeway d'Albertsons et Ralphs et Fred Meyer appartenant à Kroger.

Si les deux sont les plus grands épiciers autonomes, Walmart est le leader du marché.