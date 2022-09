Les PDG des banques américaines vont être interrogés par les démocrates et les républicains au Congrès.

Lors de leur témoignage devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants, les PDG vanteront leur solidité financière, leur rôle dans la distribution de milliards de dollars d'aide liée à la pandémie de COVID-19 et leurs efforts pour stimuler les prêts dans les communautés plus pauvres et la diversité dans leurs rangs, selon les déclarations publiées mardi avant l'audition.

Les PDG qui doivent témoigner comprennent les dirigeants des quatre plus grandes banques américaines : Jamie Dimon de JPMorgan Chase & Co, Charles Scharf de Wells Fargo, Brian Moynihan de Bank of America et Jane Fraser de Citigroup. Ils seront rejoints par Andy Cecere, PDG de US Bancorp, William Demchak, PDG de PNC Financial, et Bill Rogers, PDG de Truist, qui dirigent les plus grands créanciers régionaux du pays.

Bien que de telles auditions débouchent rarement sur une action législative, elles n'en restent pas moins risquées pour les PDG, qui seront contraints de défendre leurs banques sur un certain nombre de fronts à un moment où les législateurs cherchent à rehausser leur profil avant les élections de novembre où le contrôle du Congrès est en jeu.

Les PDG des plus grands créanciers américains ont "clairement démontré la force et la résilience de leurs entreprises, leur engagement envers les employés et les clients, ainsi que le travail de leurs institutions pour soutenir des éléments clés de l'économie", a déclaré Kevin Fromer, PDG du Financial Services Forum, qui représente les plus grandes banques du pays.

Les démocrates sont susceptibles de presser les dirigeants des banques sur les frais, la fermeture des succursales bancaires dans les zones les plus pauvres et la manière dont les banques traitent les transactions frauduleuses.

Les dirigeants s'attendent également à des critiques accrues de la part des Républicains, qui sont de plus en plus frustrés par ce qu'ils considèrent comme le penchant de plus en plus libéral de Wall Bourse sur les questions environnementales et sociales. Certaines grandes banques ont adopté des politiques qui, selon certains républicains, équivalent à un boycott de certaines industries comme les combustibles fossiles et les armes à feu. Les banques contestent cette caractérisation.