Les PME de la branche MEM en mal de carburant en été

Zurich (awp) - Les petites et moyennes entreprises (PME) du secteur des machines, des équipements électriques et de la métallurgie (MEM) voient les nuages s'amonceler sur la marche de leurs affaires, rapporte jeudi le sondage trimestriel réalisé par la faîtière Swissmechanic. La menace d'une pénurie énergétique, notamment, est venue assombrir des perspectives jusqu'ici radieuses.

Après être parvenus au deuxième trimestre à étoffer leurs exportations et imposer des augmentations de prix pour atténuer le renchérissement de leurs intrants, les représentants du secteur ont constaté lors de la prise de température de juillet un essoufflement de la cadence de croissance, tant en termes d'entrées de commandes que de recettes.

L'utilisation des capacités et le niveau de remplissage des carnets de commandes demeure satisfaisant, malgré un étiolement de la demande mondiale. Le renchérissement des prix de l'énergie et des matières premières et l'appréciation du franc constituent cependant des défis supplémentaires, alors que les perturbations dans les chaînes d'approvisionnement s'éternisent.

