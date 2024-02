Genève (awp) - L'année démarre mal pour les petites et moyennes entreprises (PME) industrielles suisses. Leurs carnets de commande se sont effondrés en janvier, les conduisant de plus en plus à recourir au chômage partiel ou à licencier des collaborateurs, selon Raiffeisen.

En janvier, l'indice PMI PME s'est enfoncé à 40,7 points, contre 50,9 le mois précédent, passant nettement sous le seuil de croissance de 50. Il s'inscrit en-dessous des prévisions des économistes qui l'attendaient entre 44,0 et 45,2 points dans l'industrie (corrigé des variations saisonnières).

Moins volatile, la moyenne trimestrielle a aussi reculé, passant de 47,6 points en décembre à 46,1 points.

"La progression étonnamment forte de la production en décembre n'a été qu'un feu de paille", observe la banque coopérative saint-galloise qui n'entrevoit toujours pas de retournement de tendance dans un proche avenir.

La composante production de l'indice a chuté de 56,1 points à 37,7 points. Plus de 40% des PME interrogées ont signalé un recul du volume de la production et seulement 15% une hausse, est-il précisé.

A cela s'ajoute un "dangereux repli des carnets de commande", lié à un déficit d'affaires nouvelles avec des clients étrangers, poursuit Raiffeisen. La composante PMI des carnets de commande a ainsi plongé à 37,2 points en janvier, contre 48,8 précédemment.

Cette sous-utilisation des capacités de production a inévitablement des conséquences sur le marché du travail, avec de plus en plus d'entreprises qui recourent au chômage partiel. Y compris dans les grandes industries comme celles de machines, de l'industrie électrique et de la métallurgie, jusqu'à présent préservées. D'autres entreprises sont poussées à limoger, écrit la banque.

La composante emploi de l'indice PMI est ainsi passée de 55,6 à 45,9 points, faisant chuter la moyenne trimestrielle de 49,5 à 48,7 points.

