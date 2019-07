Les PRI attribuent à Meeschaert AM la plus haute distinction en termes de stratégie et gouvernance

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

A l’occasion de la publication du rapport d’évaluation annuelle établi par les PRI (Principes pour l’Investissement Responsable), Meeschaert AM se voit distinguée par la note la plus élevée (A+) en termes de Stratégie et de Gouvernance. "Cet excellent résultat confirme la qualité des gestions de Meeschaert AM pour son intégration des critères ESG et son implication pour une finance responsable", s'est félicitée la société de gestion.