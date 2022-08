Les Palestiniens fouillent dans les décombres du camp de Gaza touché par une frappe israélienne.

"Nous étions dans la maison de mon grand-père quand soudain les décombres ont commencé à nous tomber dessus", a-t-elle raconté à Reuters depuis un lit d'hôpital, son père à ses côtés alors qu'elle était soignée pour une jambe cassée. "Nous avons commencé à pleurer jusqu'à ce que les voisins arrivent et nous secourent".

"Je faisais les dernières prières, je ne pensais pas que je vivrais jusqu'au moment où ils m'ont secourue", a-t-elle ajouté. "Nous sommes restés assis comme ça pendant 10 minutes jusqu'à ce qu'ils enfoncent la porte".

Matar a été blessée lors d'une frappe israélienne qui a tué un commandant supérieur du groupe palestinien Jihad islamique tard dans la soirée de samedi, au deuxième jour d'une importante flambée de violence entre Israël et les militants palestiniens à Gaza.

Les autorités de Gaza ont déclaré que cinq civils ont été tués dans l'attaque dans le camp de réfugiés de Rafah, ainsi que le commandant - Khaled Mansour - et deux de ses associés.

Un officier supérieur de l'armée israélienne a déclaré qu'Israël avait frappé Mansour et quelques commandants avec lui. Il a déclaré que l'armée ne savait pas exactement combien de civils avaient été tués, mais il a nié qu'ils étaient cinq.

Dimanche matin, les habitants ont fouillé dans les décombres du camp, un dédale de ruelles où vivent des Palestiniens dont les familles ont fui ou ont été expulsées des villes et villages en 1948, pendant la guerre de création d'Israël.

Certains ont emporté un petit vélo et quelques livres. Un autre a emporté des meubles. D'autres ont cherché des documents familiaux et des albums photos.

Les victimes viennent s'ajouter au bilan de la plus grave escalade entre Israël et les militants palestiniens depuis plus d'un an.

Les parties ont accepté d'observer une trêve proposée par l'Égypte à partir de dimanche soir, selon des sources.

Israël a commencé à organiser des frappes aériennes vendredi contre ce qu'il a décrit comme des cibles du Jihad islamique à Gaza. Environ 30 Palestiniens ont été tués, dont au moins un tiers de civils. Israël affirme qu'il ne vise pas les civils.

Le Jihad islamique a tiré des centaines de missiles sur Israël, où les défenses antimissiles ont permis d'éviter des pertes humaines, mais où les gens ont tout de même été poussés à se réfugier dans des abris.

UNE SCÈNE HORRIFIANTE

Des résidents palestiniens ont déclaré que six maisons avaient été détruites à Rafah. L'officier supérieur israélien a déclaré qu'Israël avait détruit la maison dans laquelle se trouvait Mansour et non les maisons environnantes, et que la frappe avait été programmée pour minimiser les "dommages collatéraux".

Ahmed Temraz, dont la maison a été endommagée, a déclaré que six missiles avaient frappé la zone et qu'il n'y avait eu aucun avertissement de l'attaque.

"C'était une scène horrifiante, les mots ne peuvent pas l'expliquer ; l'injustice, la terreur et la peur des enfants et des femmes", a déclaré Temraz, 46 ans, à Reuters. "C'était très effrayant. Les gens étaient démembrés."

Les habitants avaient rejoint les secouristes et les médecins dans les opérations de sauvetage qui se sont poursuivies jusqu'à l'aube, selon des témoins.

Ashraf Al-Qaissi, dont la maison se trouvait à une cinquantaine de mètres de la zone visée, a décrit des scènes chaotiques alors que les résidents cherchaient à fuir tout en portant secours aux blessés.

"Ils ont frappé la zone sans prévenir, j'ai couru avec mes enfants, et ma fille a été blessée à la main", a déclaré Qaissi, 46 ans.

Il a parlé assis au sommet des ruines de sa maison, disant qu'il avait permis aux secouristes de la démolir afin qu'ils puissent accéder à la zone ciblée avec un bulldozer pour aider à rechercher les victimes sous les décombres.

"Les personnes piégées sont plus précieuses", a déclaré Qaissi à Reuters.