Les Palestiniens ont remis aux USA la balle fatale à Shireen Abu Akleh-procureur

par Ali Sawafta

RAMALLAH, Cisjordanie, 2 juillet (Reuters) - L'Autorité palestinienne a remis aux autorités américaines, aux fins d'expertise légale, la balle qui a tué la journaliste palestino-américaine Shireen Abu Akleh en mai dernier lors d'une opération des forces israéliennes en Cisjordanie, a annoncé samedi le procureur général Akram al-Khatib.

"Les parties compétentes de l'Autorité palestinienne ont autorisé la partie américaine à mener des expertises ballistiques sur la balle. Elle leur a été remise", a-t-il précisé dans un communiqué relayé par l'agence de presse palestinienne officielle WAFA.

La représentation diplomatique américaine à Jérusalem n'était pas joignable dans l'immédiat.

L'Onu a conclu en juin à la suite d'une enquête que Shireen Abu Akleh, 51 ans, avait été tuée le 11 mai par un tir des forces de sécurité israéliennes et non par des tirs palestiniens "indiscriminés" comme l'affirmaient initialement les autorités israéliennes, qui n'ont pas ouvert d'enquête judiciaire. (Avec la contribution de Maayan Lubell à Jérusalem et Nidal al-MUghrabi à Gaza; rédigé par Maayan Lubell, version française Sophie Louet)