PARIS (Reuters) - Les Parisiens ont voté dimanche en faveur d'une proposition de la mairie visant à écarter des rues les grands SUV en relevant fortement les tarifs de stationnement pour ce type de véhicule, une initiative qui pose à nouveau la question de la place de la voiture en ville.

Sur le modèle de la votation qui avait abouti l'an dernier à l'interdiction des trottinettes en libre service, les habitants devaient répondre à la question: "Pour ou contre la création d'un tarif spécifique pour le stationnement des voitures individuelles lourdes, encombrantes, polluantes."

Selon les résultats communiqués par la mairie, 54,5% des votants se sont prononcés pour. Le taux de participation s'est établi à moins de 5,7%.

"Depuis dix ans, la place de la voiture individuelle a diminué à Paris du fait d'une politique volontariste de la municipalité. Dans le même temps, la taille et le poids moyens des véhicules n'ont eu de cesse d'augmenter en raison du développement exponentiel des SUV", a expliqué la Mairie de Paris en amont de la consultation.

"La proposition faite aux Parisiennes et Parisiens est de créer un tarif spécial pour les gros véhicules pour limiter leur présence dans la ville et les nuisances qu'ils génèrent."

La municipalité socialiste argue aussi que du fait de leur taille, les SUV sont plus dangereux pour les piétons et qu'en cas de collision, les accidents sont deux fois plus mortels qu'avec une "voiture standard".

A l'origine dérivé d'un véhicule tout terrain, un SUV désigne désormais toute berline surélevée.

Etant donné qu'il ne s'agit pas d'une appellation officielle, la mairie a retenu comme critère la masse - 1,6 tonne ou plus pour une voiture essence, diesel ou hybride, et deux tonnes ou plus pour une voiture électrique, toujours bien plus lourde que son équivalent thermique.

La Ville de Paris propose un triplement des tarifs de stationnement visiteur pour les véhicules concernés, ce qui porterait la facture à 18 euros de l'heure dans les arrondissements centraux.

"ON N'EST PAS DES AMERICAINS!"

Le choix de la masse, et non de la silhouette, permet aussi de ne pas pénaliser un type de voiture qui représente désormais 44% des ventes de voitures neuves en France. Le SUV est depuis plusieurs années à la mode pour son design, sa position de conduite haute et son accès à bord facilité.

Le poids du véhicule sera contrôlé par lecture de la plaque d'immatriculation. S'agissant de "l'embonpoint" actuel des voitures, les constructeurs expliquent régulièrement qu'ils continuent de faire la chasse au poids pour réduire la consommation d'énergie et de matériaux, mais qu'ils doivent aussi embarquer un nombre croissant d'équipements de sécurité.

"Les SUV les plus vendus en France sont des petites voitures, on n'est pas des Américains !", déclare Philippe Nozière, président de l'association de défense des automobilistes 40 millions d'automobilistes, dans un communiqué.

Il en veut pour preuve que la plupart des SUV circulant à Paris sont bien plus petits et légers qu'un Ford F-150, la voiture la plus vendue aux Etats-Unis et l'archétype du SUV-pick-up imposant avec plus de deux mètres de large et cinq mètres de long.

La PFA (Plateforme de la filière automobile), qui représente les constructeurs automobiles français, a refusé de faire un commentaire.

Sur la base du poids retenu, 892.336 véhicules seraient potentiellement concernés par la mesure, selon AAA Data, un nombre dont il faut toutefois retirer ceux pour qui la mesure ne s'appliquera pas: les automobilistes bénéficiant du tarif résident et ceux qui disposent d'une place de parking privative.

(Reportage Gilles Guillaume, édité par Sophie Louet et Jean-Stéphane Brosse)

