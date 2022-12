Les Pays-Bas en quarts après leur succès face aux États-Unis

Cliniques. Les Pays-Bas se sont montrés impitoyables face à la Team USA ce samedi lors du premier huitième de finale de la Coupe du Monde 2022 (3-1). La tactique préparée par Louis Van Gaal a payé alors que les Néerlandais ont laissé le ballon à leurs adversaires en première période. Memphis Depay a ouvert le score en début de match (10') alors que Daley Blind a doublé la mise sur une action similaire juste avant la pause (46'). Haji Wright a réduit l'écart dans le dernier quart d'heure de la rencontre, avant que Denzel Dumfries ne vienne porter le coup de grâce quelques minutes plus tard. Auteur de deux passes décisives et d'un but, le latéral de l'Inter a été l'homme de la rencontre. Les Pays-Bas rejoignent les quarts de finale de la compétition et éliminent les États-Unis. Au prochain tour, les Oranje affronteront le vainqueur du match entre l'Argentine et l'Australie, programmé samedi soir à 20h.

par Matthieu Cointe (iDalgo)