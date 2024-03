Les Pays-Bas sont sur le point d'annoncer un accord de vente du réseau électrique allemand de TenneT Holding au gouvernement de Berlin, ont déclaré dimanche à Reuters deux personnes au fait du dossier.

L'une des sources a déclaré que l'achat se ferait probablement par l'intermédiaire de la banque publique allemande KfW, qui revendra l'actif à des investisseurs privés dans un deuxième temps, tandis que Berlin devrait conserver une minorité de blocage à long terme.

La seconde source a déclaré qu'un accord était proche et qu'il pourrait être annoncé dans quelques jours.

Les pourparlers pourraient encore échouer, ont ajouté les sources.

Bloomberg News a d'abord rapporté qu'un accord était proche.

L'année dernière, des sources ont déclaré à Reuters qu'une transaction pourrait valoriser les actifs allemands de TenneT entre 20 et 25 milliards d'euros.

Le gouvernement néerlandais n'a fait aucun commentaire lorsqu'il a été contacté par Reuters et le gouvernement allemand n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Le projet du gouvernement allemand de racheter les activités de TenneT en Allemagne s'est heurté à un obstacle après que la Cour constitutionnelle du pays a jugé que les fonds inutilisés de la pandémie COVID-19 ne pouvaient pas être réutilisés pour des projets climatiques. (1 $ = 0,9138 euros) (Reportage de Christoph Steitz et Toby Sterling ; reportage complémentaire de Shubhendu Deshmukh et Juby Babu à Bengaluru ; Rédaction de Louise Heavens et Christina Fincher)