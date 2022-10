Les Pays-Bas ordonnent aux éleveurs de volailles de confiner leurs oiseaux, craignant la grippe aviaire 05/10/2022 | 19:04 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Le gouvernement néerlandais a ordonné mercredi aux éleveurs de volailles de confiner leurs oiseaux afin de contenir la propagation d'une souche hautement infectieuse de la grippe aviaire. "Malheureusement, le nombre élevé d'infections montre clairement qu'il faut prendre des précautions supplémentaires", a déclaré le ministre néerlandais de l'agriculture, Piet Adema, dans une lettre adressée à la Chambre, ajoutant qu'il y a eu plusieurs foyers au cours des deux derniers mois et que l'on signale quotidiennement des oiseaux sauvages morts dans diverses régions des Pays-Bas. Le risque pour l'homme est considéré comme faible, mais les épidémies passées parmi les oiseaux d'élevage ont nécessité de vastes programmes d'abattage pour les contenir. "Le virus de la grippe aviaire n'a pas disparu des Pays-Bas cet été et la situation ne s'améliorera pas avec la prochaine migration des oiseaux." Les Pays-Bas ont signalé plus de 10 cas de grippe aviaire au cours du mois dernier. La France a également vu une recrudescence des cas après avoir connu cette année la pire vague de grippe aviaire de son histoire. La propagation de la grippe aviaire dans le monde a suscité l'inquiétude des gouvernements et de l'industrie de la volaille en raison de sa capacité à ravager les troupeaux, à générer des restrictions commerciales et à provoquer une transmission à l'homme. (Reportage de Charlotte Van Campenhout ; Montage de Josie Kao)

© Zonebourse avec Reuters 2022