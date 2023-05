Les Pays-Bas s'apprêtent à procéder à une réforme majeure de leur secteur des pensions privées, le plus important d'Europe avec 1,45 trillion d'euros (1,6 trillion de dollars), qui verra les fonds renoncer à la promesse de prestations garanties pour tenter de limiter les coûts.

Après des années de débat, le Sénat néerlandais a donné mardi son accord définitif au passage à un système de "cotisations définies" qui, selon ses partisans, produira de meilleurs résultats, bien que ses opposants aient mis en garde contre les risques supplémentaires qu'il introduit.

Traditionnellement, les travailleurs et les employeurs néerlandais cotisent à des fonds de pension privés qui promettent une pension finale à un niveau spécifique - un exemple de plus en plus rare de système à "prestations définies".

Associé à un système de retraite public, ce système a permis aux travailleurs néerlandais de conserver la majeure partie de leurs revenus lorsqu'ils prennent leur retraite.

Le système néerlandais a été considéré comme un modèle, mais il a connu des difficultés ces dernières années. Les taux d'intérêt et les primes étaient trop bas pour permettre aux fonds de compenser l'inflation, et la menace d'une réduction des prestations se profilait à l'horizon.

La détérioration des taux de couverture a également donné lieu à des débats sur la question de savoir qui détenait les droits sur le fonds collectif, les retraités réclamant une indexation sur l'inflation, tandis que les travailleurs mettaient en garde contre une telle mesure qui nuirait à leurs prestations futures.

En vertu des nouvelles règles, les quelque 180 fonds de pension néerlandais préciseront aux travailleurs et aux retraités la part du fonds collectif qui leur revient réellement et les prestations auxquelles ils peuvent raisonnablement s'attendre.

Le nouveau système permettra également aux fonds d'augmenter les versements lorsque les investissements se portent bien et de les réduire lorsque les marchés chutent.

Des mécanismes de solidarité seront toutefois prévus pour atténuer l'effet des mauvaises années sur les investissements et faire en sorte que les gens continuent à percevoir leur pension aussi longtemps qu'ils sont en vie.

Les fonds devront appliquer les nouvelles règles d'ici à 2028.

(1 dollar = 0,9084 euro)