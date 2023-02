Les Pays-Bas soutiennent toujours les livraisons de chars pour l'Ukraine

Les Pays-Bas ne possèdent aucun de ces chars, mais en louent 18 à l'Allemagne. Le mois dernier, le Premier ministre Mark Rutte a déclaré que les Néerlandais étaient prêts à les livrer à l'Ukraine.

Citant des sources, le journal allemand Die Welt a déclaré mercredi que les gouvernements des Pays-Bas et du Danemark étaient revenus sur leur décision d'envoyer des chars Leopard 2 à l'Ukraine.

Le ministère néerlandais de la Défense a déclaré que ce n'était pas le cas.

"Les Pays-Bas ne possèdent pas de chars", a déclaré à Reuters la porte-parole Sascha Louwhoff.

"Avec l'Allemagne, il a été décidé que les chars d'un autre bataillon seraient mieux adaptés pour être livrés à l'Ukraine. Si l'Allemagne avait décidé d'envoyer des chars de notre bataillon binational, nous ne nous y serions pas opposés. Nous ne nous y opposerons pas non plus s'ils décident de les envoyer à un moment ultérieur."

En réponse au rapport du Welt, le haut diplomate de l'Union européenne, Josep Borrell, a exhorté mercredi les pays à envoyer des chars en Ukraine.

"Les pays doivent livrer autant de chars que possible et aussi rapidement que possible. Il serait très décevant qu'après avoir si longtemps pointé du doigt l'Allemagne pour ne rien faire, ces pays ne suivent pas maintenant", a déclaré Borrell au diffuseur allemand Phoenix.

"Je sais qu'il y a des centaines de chars dans les armées de l'UE, certains d'entre eux doivent être remis à neuf, mais il faut le faire, et le faire rapidement, car au printemps, il sera trop tard."

Les Pays-Bas, le Danemark et l'Allemagne ont déclaré ce mois-ci qu'ils achèteraient au moins 100 chars de combat Leopard-1A5 pour l'Ukraine.