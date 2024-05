Le gouvernement néerlandais souhaite réduire le nombre de vols de nuit à l'aéroport Schiphol d'Amsterdam et interdire les vols de nuit les plus bruyants d'ici 2025 afin de réduire la pollution sonore, a déclaré le ministre de l'Infrastructure Mark Harbers dans une lettre adressée au parlement vendredi.

Cette mesure, qui limitera le trafic dans l'une des plates-formes les plus fréquentées d'Europe, intervient après qu'un tribunal local a ordonné au gouvernement, en mars, de faire davantage pour réduire la pollution sonore.

M. Harbers a ajouté que le nombre de vols de nuit serait ramené de 32 000 à 27 000 en 2025, que les avions les plus bruyants, tels que le Boeing 747-400, seraient interdits entre 23 heures et 7 heures et que le secteur de l'aviation serait invité à remplacer une partie de ses avions par des appareils moins bruyants.

Il a également déclaré que le gouvernement envisageait une fermeture nocturne totale ou partielle de Schiphol à partir de novembre 2026, un plan que le PDG de Schiphol a approuvé l'année dernière dans les médias locaux.

Schiphol a accepté d'augmenter les coûts liés à l'utilisation d'avions bruyants dans le but d'encourager les entreprises à opter pour des avions plus silencieux.

L'année dernière, le gouvernement néerlandais a tenté de limiter le nombre de vols, avec le soutien de Schiphol, à environ 450 000, soit 10 % de moins qu'en 2019, afin de limiter les nuisances sonores.

Mais il a cédé à la pression de l'industrie et aux objections de l'Union européenne, qui a déclaré qu'il fallait d'abord envisager d'autres possibilités pour réduire les nuisances sonores. En décembre, Schiphol a déclaré qu'il aurait la capacité d'accueillir 483 000 vols cette année.