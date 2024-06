Un groupe interinstitutionnel philippin dirigé par le président a approuvé la réduction des droits de douane sur certains produits de base afin de lutter contre l'inflation et d'assurer des approvisionnements suffisants, a déclaré un ministre mardi.

Les droits de douane sur le riz seront ramenés de 35 % à 15 % pour les produits contingentés et non contingentés jusqu'en 2028, a déclaré le secrétaire à la planification économique, Arsenio Balisacan, lors d'une conférence de presse. La réduction des droits de douane sur le maïs, le porc et la viande désossée mécaniquement a également été prolongée jusqu'en 2028. (Reportage de Neil Jerome Morales ; Rédaction de Martin Petty)