Les Philippines cherchent à renforcer leur capacité à faire face aux menaces tout en soulignant la nécessité de renforcer les liens avec les alliés tout en poursuivant une politique étrangère indépendante, dans le cadre d'une politique de sécurité nationale de six ans publiée mardi.

Le document de 48 pages sur la politique de sécurité nationale, que le président Ferdinand Marcos Jr a récemment approuvé, souligne que "l'intensification de la concurrence stratégique entre les États-Unis et la Chine" et "les rivalités accrues entre les grandes puissances" contribuent à "un paysage géopolitique plus tendu".

"Les Philippines sont également très préoccupées par les relations entre les deux rives du détroit de Taiwan, qui risquent de devenir le point d'ignition de la région", a déclaré le gouvernement dans le document publié par le Conseil national de sécurité, en référence au détroit de Taiwan.

"Les Philippines s'inquiètent de leur stabilité économique, de l'afflux potentiel de réfugiés et du bien-être des populations d'outre-mer.

Pékin, qui revendique l'autonomie de Taïwan, a organisé des exercices militaires dans les eaux au large de l'île pour faire valoir sa souveraineté. Les États-Unis et leurs alliés, tels que le Japon, critiquent cette pression exercée sur Taïwan.

"Tout conflit militaire dans le détroit de Taiwan affecterait inévitablement les Philippines, étant donné la proximité géographique de Taiwan avec l'archipel philippin et la présence de plus de 150 000 Philippins à Taiwan", a déclaré le gouvernement dans le document.

Les îles les plus septentrionales des Philippines se trouvent à 190 km de Taïwan.

Le plan couvre également les priorités du gouvernement en matière de sécurité alimentaire et énergétique et note que la mer de Chine méridionale "reste un intérêt national primordial".

"Les divergences entre les revendications [...] et les méthodes utilisées par les demandeurs pour affirmer leurs positions continuent de poser des défis stratégiques" qui mettent en péril l'intégrité territoriale et les droits de la population, ont déclaré les Philippines, qui sont en conflit avec la Chine sur certaines parties de la mer.

Pour assurer la sécurité énergétique, le gouvernement a déclaré qu'il étudierait la possibilité de développer des réserves offshore, notamment en mer de Chine méridionale, afin de réduire la dépendance à l'égard des importations.

Les relations avec la Chine se sont tendues sous Marcos, alors que les Philippines se recentrent sur leur allié traditionnel, les États-Unis.

Les Philippines renforceront leur traité de défense mutuelle avec les États-Unis, ainsi que d'autres mécanismes existants avec des partenaires régionaux, afin de "parvenir à une capacité de défense crédible".