"Ces actes d'agression de la part de la Chine sont inquiétants et décevants car ils suivent de près la visite d'État en Chine du président Ferdinand R. Marcos Jr. début janvier, au cours de laquelle lui et le président chinois Xi Jinping ont convenu de gérer les différends maritimes par la diplomatie et le dialogue", a déclaré Teresita Daza, porte-parole des affaires étrangères, dans un communiqué.