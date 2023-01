Les Philippines et les États-Unis discutent de la reprise de la réunion "2 plus 2" suite au dégel des relations.

Les deux pays ont tenu un dialogue sur la sécurité vendredi et ont convenu d'œuvrer à la reprise des discussions entre leurs chefs de la diplomatie et de la défense, qui pourraient avoir lieu au cours du premier semestre de l'année, à Washington, selon un responsable philippin.

Les nations sont liées par un traité de défense mutuelle vieux de sept décennies et divers accords qui permettent à des milliers de soldats américains de mener des exercices conjoints aux Philippines, notamment des exercices de tir réel, des assauts amphibies et des exercices de lutte contre le terrorisme.

Ces accords ont toutefois été menacés à plusieurs reprises au cours des six dernières années, après que Duterte ait juré avec colère de se retirer des accords de sécurité, invoquant sa méfiance et son dédain pour la politique étrangère américaine et son intention de se rapprocher de la Chine.

Après le dialogue de vendredi, Daniel Kritenbrink, secrétaire d'État adjoint aux affaires de l'Asie de l'Est et du Pacifique, a cherché à rassurer les Philippines sur le fait que les États-Unis viendraient à leur défense en cas d'attaque.

"Notre alliance à toute épreuve entre les États-Unis et les Philippines contribue à la stabilité de la région indo-pacifique depuis plus de 75 ans et ne fera que gagner en importance dans les années à venir", a déclaré M. Kritenbrink lors d'une conférence de presse.

Les Philippines, ancienne colonie américaine, font partie des pays en désaccord avec la Chine sur sa conduite en mer de Chine méridionale. Manille est furieuse de la présence constante de navires dans sa zone économique exclusive qui, selon elle, sont armés par des miliciens chinois.

L'administration de M. Duterte a exprimé des doutes quant à la possibilité que les États-Unis viennent à la défense des Philippines lors d'une future confrontation en mer avec les militaires chinois.

L'ambassadeur philippin à Washington, Jose Manuel Romualdez, a confirmé plus tôt dans la journée de vendredi, dans un message texte, que les deux pays travaillaient à la tenue de pourparlers "2 plus 2" dès le mois de mars.

Interrogé sur ce qui a changé depuis le départ de Duterte - sous lequel il a servi - et l'arrivée de Ferdinand Marcos Jr à la présidence, il a répondu que "les relations américano-philippines sont sur un pied d'égalité, plus coordonnées".

Depuis l'arrivée de Marcos au pouvoir l'année dernière après une victoire électorale écrasante, plusieurs hauts responsables américains, dont la vice-présidente Kamala Harris, se sont rendus aux Philippines pour resserrer les liens et décourager les mesures agressives de la Chine en mer de Chine méridionale et à l'encontre de Taïwan.