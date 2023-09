Les Philippines ont annoncé vendredi des plafonds de prix pour le riz afin de protéger les consommateurs, alors que la hausse du coût de l'aliment de base national a probablement provoqué une accélération de l'inflation en août pour la première fois en sept mois.

Ce pays d'Asie du Sud-Est, qui est l'un des plus gros importateurs de riz au monde, s'attaque à la manipulation des prix intérieurs à un moment où la pression exercée par des événements tels que le conflit entre la Russie et l'Ukraine, l'interdiction des exportations par l'Inde et les prix imprévisibles du pétrole se fait de plus en plus forte.

Le président Ferdinand Marcos Jr. a approuvé un prix maximum de 41 pesos (0,72 $) le kg pour le riz usiné ordinaire, en dessous des 42 pesos à 55 pesos qui prévalaient mercredi sur les marchés de la capitale, Manille, et de ses environs.

Le prix maximum du riz bien usiné a été fixé à 45 pesos le kg, en dessous de la fourchette de 47 pesos à 56 pesos proposée par les détaillants sur la base des données gouvernementales.

Les plafonds resteront en vigueur jusqu'à ce que Marcos les lève, a déclaré son bureau dans un communiqué.

Malgré un approvisionnement régulier en riz, les autorités ont signalé une "pratique répandue de manipulation illégale des prix, telle que la thésaurisation par des commerçants opportunistes et la collusion entre les cartels de l'industrie à la lumière de la période de soudure", a ajouté le communiqué.

Un groupe d'agriculteurs s'est félicité de cette décision.

"Il n'y a aucune raison d'augmenter les prix ces dernières semaines puisqu'il n'y a pas de pénurie de riz dans le pays", a déclaré le groupe SINAG dans un communiqué.

L'inflation du riz aux Philippines a atteint 4,2 % en juillet, la plus élevée depuis 2019.

La banque centrale s'attend à ce que l'inflation globale en août s'établisse dans une fourchette de 4,8% à 5,6%, s'accélérant après avoir atteint un creux de 16 mois de 4,7% en juillet, en partie en raison de la flambée des prix du riz.

L'inflation philippine est restée bien au-dessus de la fourchette cible de 2 % à 4 % de la banque, la gardant sur ses gardes même si elle a maintenu le taux directeur pendant trois réunions consécutives, après une série de hausses totalisant 425 points de base.

"La politique monétaire a peu de capacité à contrôler l'inflation alimentaire, mais la Bangko Sentral ng Pilipinas pourrait devoir agir si les effets de second tour deviennent importants et que les attentes en matière d'inflation sont désancrées", ont déclaré les économistes d'ANZ dans une note datée du 25 août, en utilisant le nom officiel de la banque centrale.