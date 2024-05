Les Philippines ont prolongé jusqu'en 2028 leur politique de non-tarification des véhicules électriques et de leurs pièces détachées afin d'éloigner le pays des combustibles fossiles et de stimuler le marché des véhicules électriques, a déclaré jeudi un comité économique gouvernemental.

Le comité présidé par le président Ferdinand Marcos Jr. a également élargi le champ d'application des taux d'imposition préférentiels aux véhicules électriques hybrides, aux motocycles électriques et aux bicyclettes électriques.

M. Marcos a d'abord approuvé en janvier 2023 la réduction à 0 % des droits de douane de la nation la plus favorisée sur les VE tels que les voitures, les camionnettes et les autobus. Les droits d'importation variaient auparavant entre 5 % et 30 %.

Le dirigeant philippin, dont le mandat s'achève en 2028, a fait des énergies renouvelables et de la lutte contre le changement climatique une pièce maîtresse de son programme politique, promouvant des alternatives plus propres aux combustibles fossiles dans un pays qui est l'un des plus vulnérables aux phénomènes météorologiques extrêmes.

Les Philippines visent une réduction de 75 % des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 dans le cadre de leurs engagements au titre de l'Accord de Paris.

En encourageant les consommateurs à adopter les VE, nous promouvons une alternative de transport plus propre, plus résiliente et plus respectueuse de l'environnement", a déclaré le secrétaire à la planification économique, Arsenio Balisacan.

Les taux seront révisés chaque année afin de s'assurer de leur impact sur le marché des VE dans le pays.

Le secteur automobile philippin dépend principalement de carburants importés. Il achète également du pétrole et du charbon à l'étranger pour ses besoins en énergie, ce qui le rend vulnérable à la volatilité des prix.