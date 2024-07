Les Philippines ont rejeté mardi l'accusation de la Chine selon laquelle son navire de guerre échoué sur le Second Thomas Shoal contesté en mer de Chine méridionale aurait endommagé l'écosystème des récifs coralliens dans la zone, rejetant la responsabilité de la détérioration de l'environnement marin sur Pékin.

Dans une déclaration, le groupe de travail philippin sur la mer de Chine méridionale a appelé à une évaluation scientifique indépendante et tierce des causes de la détérioration des récifs coralliens en mer de Chine méridionale.

"C'est la Chine qui a causé des dommages irréparables aux coraux. C'est la Chine qui a causé des dommages incalculables à l'environnement maritime et qui a mis en péril l'habitat naturel et les moyens de subsistance de milliers de pêcheurs philippins", a déclaré le groupe de travail.

Lundi, le ministère chinois des ressources naturelles a déclaré dans un rapport que les navires de guerre philippins étaient "illégalement échoués" depuis longtemps autour du Second Thomas Shoal, près de ce qu'il appelle les îles Nansha, "et que cela avait gravement endommagé la diversité, la stabilité et la durabilité de l'écosystème des récifs".

Les Philippines et Pékin se sont affrontés sur le deuxième haut-fond Thomas, où Manille entretient un navire de guerre rouillé, le BRP Sierra Madre, qu'elle a échoué en 1999 pour renforcer ses prétentions maritimes. Un petit équipage y est stationné.

La Chine a dragué du sable et du corail pour construire des îles artificielles en mer de Chine méridionale. Elle affirme qu'il s'agit d'une activité de construction normale sur son territoire, mais d'autres pays considèrent qu'elle vise à renforcer ses prétentions sur la voie navigable.

Un rapport publié l'année dernière par le Center for Strategic and International Studies a révélé que les activités de construction de la Chine avaient enseveli plus de 4 600 acres de récifs.

La Chine revendique la quasi-totalité de cette voie d'eau vitale, où transitent chaque année des échanges commerciaux d'une valeur de 3 000 milliards de dollars, y compris les parties revendiquées par les Philippines, Brunei, la Malaisie, Taïwan et le Viêt Nam.

En 2016, la Cour permanente d'arbitrage de La Haye a toutefois estimé que les vastes revendications de la Chine en mer de Chine méridionale ne reposaient sur aucune base juridique. Pékin n'accepte pas cette décision.

Le groupe de travail philippin, qui a mis en garde contre les tentatives des "experts chinois" de semer la désinformation et d'exercer une influence malveillante, a déclaré avoir des preuves que la Chine est responsable de "graves dommages causés aux coraux" dans plusieurs zones de la mer de Chine méridionale, notamment dans le haut-fond de Scarborough et le haut-fond de Sabina.

L'année dernière, les Philippines ont déclaré qu'elles exploraient des options juridiques contre la Chine, l'accusant de détruire des récifs coralliens dans sa zone économique exclusive en mer de Chine méridionale, une allégation rejetée par Pékin qui y voit une tentative de "créer un drame politique".