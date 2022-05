"Les Pires" remporte le prix de la section "Un certain regard" à Cannes

CANNES, FRANCE, 27 mai (Reuters) - Un film dont l'action se déroule dans les quartiers populaires de Boulogne-sur-Mer, dans le nord de la France, a remporté vendredi le premier prix de la section "Un certain regard" du Festival de Cannes.

"Les pires", réalisé par Lise Akoka et Romane Gueret, raconte l'histoire de quatre adolescents sélectionnés pour jouer dans un film à la suite d'un casting de rue.

"Joyland", un film de Saim Sadiq qui cherche à briser les stéréotypes de genre au Pakistan, a remporté pour sa part le prix du jury.

"Un certain regard" récompense des jeunes talents et des films d'art et d'essai.

La Palme d'or du 75e festival de Cannes sera remise pour sa part samedi. (Reportage Hanna Rantala et Mimosa Spencer, édité par Jean-Michel Bélot)