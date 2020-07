Les RHT restent essentielles dans la crise du coronavirus

Le Gouvernement étend l'indemnisation du chômage partiel de 12 à 18 mois et prend des mesures supplémentaires pour soutenir les entreprises particulièrement touchées par la crise sanitaire. Pour les employeurs, cet arsenal éprouvé doit rester au cœur de la gestion de la crise.

Le Conseil fédéral prolonge de 12 à 18 mois l'octroi des indemnités RHT en cas de chômage partiel. Les entreprises souffrant des effets de la crise sanitaire continueront donc de recevoir ce soutien de l'assurance chômage. L'ordonnance correspondante restera en vigueur du début septembre jusqu'au 31 décembre 2021, mais pour les demandes de RHT, c'est pratiquement le régime normal d'avant la crise qui s'appliquera de nouveau dès septembre, à l'exception notamment du délai de carence, qui sera d'un jour et à la charge de l'employeur.

Le Conseil fédéral a également chargé l'administration d'examiner d'ici la fin du mois d'août les moyens d'atténuer les difficultés liées aux cas de rigueur dans la crise du Covid-19. Il a déjà décidé de prolonger jusqu'au 16 septembre le droit à «l'allocation Corona-perte de gain» pour les indépendants directement ou indirectement affectés par la crise. De même, les personnes salariées de leur propre entreprise actives dans le domaine de l'événementiel et qui ne perçoivent plus de RHT depuis le 1er juin peuvent aussi, désormais, demander l'allocation Corona-perte de gain. Selon le Conseil fédéral, la branche des agences de voyage doit également être soutenue.

Dans une situation où toute l'ampleur de la crise économique reste difficile à évaluer, l'Union patronale suisse (UPS) juge ces mesures correctes et appropriées. Les employeurs partagent la conviction du Conseil fédéral que les instruments stabilisateurs de l'assurance chômage (RHT), de l'allocation perte de gain («APG-Corona») et des crédits-relais (crédits Covid-19 et Covid-19-plus) doivent rester au cœur de la gestion de crise. Dans ces formes d'interventions qui ont fait leurs preuves, le Conseil fédéral respecte la responsabilité des entreprises tout en leur donnant le temps d'élaborer et de mettre en œuvre avec soin des stratégies d'urgence.

