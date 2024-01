Un groupe de républicains du Michigan prévoit de se réunir samedi pour envisager de démettre Kristina Karamo de ses fonctions de présidente du parti de l'État, après des mois de luttes intestines et de détérioration des finances qui menacent de compromettre les chances du parti lors des élections générales de 2024 dans l'État du champ de bataille.

Les détracteurs de Karamo ont demandé une réunion spéciale du comité d'État du parti, et l'ordre du jour de la réunion, vu par Reuters, comprend "l'examen et l'éventuelle révocation" de Karamo.

Depuis son accession à la présidence en février, grâce au soutien des militants de base, Mme Karamo s'est efforcée de tenir sa promesse de s'affranchir des grands donateurs qu'elle vilipendait comme faisant partie de "l'establishment" et d'élargir la base des petits donateurs pour combler le fossé.

Selon un rapport publié le mois dernier par Warren Carpenter, ancien président du district du Congrès et ancien partisan de Mme Karamo, le parti de l'État est "au bord de la faillite". Le rapport reproche à Mme Karamo son manque de transparence sur les finances et d'autres questions, et affirme que le parti est très endetté et "essentiellement non fonctionnel" sous sa direction.

Mme Karamo n'a pas répondu aux demandes de commentaires. Dans un communiqué envoyé par courriel vendredi, le parti a déclaré que la réunion de samedi "par une faction du Comité d'État" n'était pas autorisée et qu'elle violait les statuts du parti. M. Karamo participera à une réunion spéciale convoquée séparément le 13 janvier, selon le communiqué.

Le vote de samedi est sans précédent dans l'histoire du parti et souligne les troubles qui paralysent l'organisation, selon Jeff Timmer, ancien directeur exécutif du parti républicain du Michigan.

Même si Mme Karamo est évincée, M. Timmer a déclaré qu'il n'était pas clair qui la remplacerait et a prédit que le chaos persistant empêcherait le parti de remplir son rôle traditionnel d'organisation et de collecte de fonds pour les candidats républicains.

"Les conflits, les dysfonctionnements et le manque total de fonds nuiront particulièrement aux courses fédérales serrées et aux courses législatives serrées", a déclaré M. Timmer, conseiller principal du Lincoln Project, un groupe opposé à l'ancien président Donald Trump.

M. Karamo, un ancien instructeur de collège communautaire qui s'est présenté sans succès au poste de secrétaire d'État du Michigan en 2022, soutient la fausse affirmation de M. Trump selon laquelle il a perdu les élections de 2020 en raison d'une fraude généralisée.

Bree Moeggenberg, membre du comité d'État qui a aidé à organiser la réunion de samedi, a déclaré qu'elle avait bon espoir qu'une majorité des quelque 100 membres du comité d'État serait présente, atteignant ainsi le seuil du quorum.

"Elle a échoué dans son rôle de leader", a déclaré Mme Moeggenberg, qui a soutenu Mme Karamo lors du vote de février, mais qui est devenue par la suite une critique virulente. "Il serait plus facile pour tout le monde d'aller de l'avant, de s'unifier, si elle démissionnait.