Le Comité national républicain (RNC) a annoncé vendredi des limites relativement strictes concernant les participants au premier débat de la primaire présidentielle de 2024, ce qui représente un défi potentiel pour plusieurs candidats de longue date.

Le RNC, l'organe directeur du parti républicain, exigera également de tous les participants qu'ils soutiennent le candidat républicain final, a indiqué l'organe vendredi. Cette exigence est d'autant plus importante que l'ancien président Donald Trump, qui est en tête des sondages, n'a pas promis de soutenir un candidat et n'a pas non plus confirmé qu'il participerait aux débats.

Les règles du débat exigeront qu'un candidat atteigne 1 % de soutien dans trois sondages nationaux et enregistre 40 000 dons individuels afin de se qualifier pour le débat de Milwaukee, qui est prévu pour le 23 août.

Les candidats devront également recevoir des dons d'au moins 200 donateurs uniques par État dans au moins 20 États et territoires, a précisé la RNC.

Au lieu d'atteindre 1 % dans trois sondages nationaux, les candidats pourront atteindre 1 % dans deux sondages nationaux, ainsi que 1 % dans au moins un sondage dans l'Iowa, le New Hampshire, la Caroline du Sud ou le Nevada, des États qui votent tôt dans le processus de nomination.

Il est presque certain que ces règles limiteront le nombre de candidats sur la scène du débat par rapport aux cycles électoraux précédents. Lors du processus d'investiture républicain de 2016, par exemple, quelque 17 candidats ont participé au premier débat.

Atteindre le stade du débat est considéré comme essentiel pour les candidats aux primaires, en particulier ceux dont le nom est peu connu. Le fait de ne pas pouvoir participer à un débat sonne souvent le glas de la campagne.

Plusieurs candidats de longue date pourraient avoir du mal à atteindre les seuils requis, comme le gouverneur du Dakota du Nord, Doug Burgum, et l'homme d'affaires Perry Johnson.

Outre M. Trump, le gouverneur de Floride Ron DeSantis, l'ancienne gouverneure de Caroline du Sud Nikki Haley et le sénateur américain Tim Scott atteindront presque certainement le seuil requis.

L'arrangement du RNC pourrait lui permettre de s'attaquer à M. Trump sans pour autant détourner les attaques de plusieurs candidats peu en vue, selon des conseillers.