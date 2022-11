Les Républicains se rapprochent de la majorité à la Chambre des représentants, mais le Sénat est toujours en jeu.

Selon les projections d'Edison Research, les républicains ont remporté au moins 210 sièges à la Chambre, soit huit de moins que les 218 nécessaires pour arracher la Chambre aux démocrates et bloquer efficacement le programme législatif du président Joe Biden.

Alors que les Républicains restent favoris, 33 courses à la Chambre doivent encore être décidées - y compris 21 des 53 courses les plus compétitives, selon une analyse de Reuters des principaux prévisionnistes non partisans - ce qui signifie que le résultat final ne sera pas déterminé avant un certain temps.

(Les résultats en direct des élections dans tout le pays sont ici).

Le sort du Sénat était beaucoup moins certain. L'un ou l'autre parti pourrait prendre le contrôle en remportant des courses trop serrées dans le Nevada et l'Arizona, où les officiels comptabilisent méthodiquement des milliers de bulletins de vote non comptés.

Une division signifierait que la majorité au Sénat se résumerait à un second tour en Géorgie pour la deuxième fois en deux ans. Le titulaire démocrate Raphael Warnock et son challenger républicain Herschel Walker n'ont pas réussi à atteindre 50 % mardi, ce qui les contraint à un combat en tête-à-tête le 6 décembre.

Même une faible majorité à la Chambre permettrait aux républicains de façonner le reste du mandat de Biden, en bloquant des priorités telles que le droit à l'avortement et en lançant des enquêtes sur son administration et sa famille.

Biden a reconnu cette réalité mercredi, en disant qu'il était prêt à travailler avec les Républicains. Un responsable de la Maison Blanche a déclaré que M. Biden s'est entretenu par téléphone avec le leader républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, qui a annoncé plus tôt dans la journée son intention de se présenter comme président de la Chambre si les républicains contrôlent la chambre.

"Le peuple américain a clairement indiqué, je pense, qu'il s'attend à ce que les républicains soient également prêts à travailler avec moi", a déclaré M. Biden lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche.

Si M. McCarthy est le prochain président de la Chambre, il pourrait avoir du mal à maintenir l'unité de son groupe parlementaire, dont l'aile de droite dure n'est guère intéressée par les compromis.

Les républicains devraient exiger des réductions de dépenses en échange d'un relèvement de la limite d'emprunt de la nation l'année prochaine, une épreuve de force qui pourrait effrayer les marchés financiers.

Le contrôle du Sénat, quant à lui, donnerait aux républicains le pouvoir de bloquer les nominations de Biden à des postes judiciaires et administratifs.

RÉSULTATS MIXTES

Historiquement, le parti au pouvoir subit de lourdes pertes lors des premières élections de mi-mandat d'un président, et Biden a dû faire face à de faibles taux d'approbation. Mais les démocrates ont pu éviter la défaite radicale que les républicains avaient anticipée.

Les résultats de mardi suggèrent que les électeurs ont puni Biden pour l'inflation la plus forte depuis 40 ans, tout en s'en prenant aux efforts des Républicains pour interdire l'avortement et en mettant en doute le processus de comptage des votes.

M. Biden avait présenté l'élection comme un test de la démocratie américaine à un moment où des centaines de candidats républicains ont adopté les fausses affirmations de M. Trump selon lesquelles l'élection présidentielle de 2020 a été volée.

Un certain nombre de négationnistes des élections ont gagné mardi, mais beaucoup de ceux qui cherchaient à obtenir des postes pour superviser les élections au niveau de l'État ont été défaits.

"C'était une bonne journée, je pense, pour la démocratie", a déclaré Biden.

Trump, qui a joué un rôle actif dans le recrutement des candidats républicains, a eu des résultats mitigés.

Il a remporté une victoire dans l'Ohio, où l'auteur de "Hillbilly Elegy", J.D. Vance, a gagné un siège au Sénat pour le garder aux mains des républicains. Mais plusieurs autres candidats soutenus par Trump ont subi des défaites, comme le chirurgien célèbre à la retraite Mehmet Oz, qui a perdu une course cruciale au Sénat en Pennsylvanie face au démocrate John Fetterman.

Pendant ce temps, le gouverneur républicain de Floride Ron DeSantis, qui pourrait défier Trump en 2024, a été réélu par près de 20 points de pourcentage, ajoutant à son profil national croissant.

(Reportages de Joseph Ax, Andy Sullivan, Makini Brice, Susan Heavey, Richard Cowan, Steve Holland, Jeff Mason et Doina Chiacu à Washington, Gabriella Borter à Birmingham, Michigan, Nathan Layne à Alpharetta, Géorgie, Tim Reid à Phoenix et Ned Parker à Reno, Nevada ; Rédaction de Joseph Ax ; Montage de Tom Hogue)