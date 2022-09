Hier soir était organisée la remise des Trophée CNCC (Conseil National des Centres Commerciaux), dans le cadre du SIEC, salon du retail et de l'immobilier commercial. A cette occasion, les Rives de l'Orne, lieu de shopping et de loisirs référent à Caen, se sont vues remettre le Trophée " Initiative locale – RSE ", nouvellement créé par le CNCC.



Site pilote en termes d'économie sociale et solidaire pour le groupe Apsys, Les Rives de l'Orne sont devenues un partenaire majeur des associations et acteurs locaux avec lesquels des synergies, basées sur le collaboratif et le partage, sont déployées dans le respect des principes de l'économie circulaire.