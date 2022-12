Les Rohingyas racontent des histoires de faim et de désespoir lors de leur fuite en Indonésie.

Un bateau qui s'est échoué sur le rivage de la province indonésienne d'Aceh, sur l'île de Sumatra, lundi, transportait 174 Rohingyas, la plupart déshydratés, fatigués et ayant besoin de soins médicaux urgents après des semaines en mer, ont déclaré des responsables de l'agence locale pour les catastrophes.

L'un des survivants, Shafiq Rahman, a déclaré que 200 personnes avaient pris la mer sur un petit bateau depuis le Bangladesh pour tenter de rejoindre l'Indonésie à majorité musulmane, et que 26 d'entre elles sont mortes en mer.

"Nous avons flotté en mer pendant 40 jours", a-t-il déclaré, ajoutant que les réserves de nourriture se sont raréfiées après 10 jours et que le bateau branlant a rapidement pris l'eau.

"Nous sommes arrivés ici sains et saufs par la grâce d'Allah", a-t-il déclaré dans un abri temporaire du district de Pidie, où des dizaines de personnes étaient branchées à des perfusions intraveineuses tandis que des médecins s'occupaient de leurs besoins, tandis qu'on voyait une femme éventer des enfants endormis à l'aide d'un morceau de carton.

Les Rohingyas sont un peuple musulman originaire du Myanmar principalement bouddhiste, où ils subissent depuis longtemps la répression. Environ 800 000 d'entre eux ont fui au Bangladesh depuis 2017, et des milliers ont fui vers des destinations plus lointaines en Asie du Sud-Est.

Shafiq et d'autres sont venus en Indonésie pour améliorer leur vie et trouver une opportunité d'étudier, a-t-il dit.

Une autre survivante, Samusa Khatun, a déclaré être venue en Indonésie pour échapper à la misère et trouver un emploi.

Leur arrivée est la dernière d'une série de débarquements et de sauvetages de bateaux dans la région ces dernières semaines, alors que les Rohingyas fuient en nombre croissant les conditions désespérées dans les camps de réfugiés du Bangladesh et les persécutions au Myanmar.

Un bateau transportant 180 personnes aurait coulé début décembre, avec toutes les personnes à bord présumées mortes, selon les groupes de défense des droits. Le HCR a déclaré lundi que 2022 pourrait être l'une des années les plus meurtrières en mer depuis près d'une décennie pour les Rohingyas.

Les Rohingyas qui tentent des traversées en mer vers la Thaïlande et la Malaisie et l'Indonésie à majorité musulmane partent souvent entre novembre et avril, lorsque les mers sont plus calmes.

L'Indonésie a vu près de 500 Rohingyas atteindre ses côtes au cours des six dernières semaines, selon l'agence des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR. Le ministère de la sécurité a déclaré mardi dans un communiqué que le gouvernement travaillait avec l'Organisation internationale pour les migrations et le HCR pour déplacer les Rohingyas dans des abris dans les villes voisines.