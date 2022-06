Les Russes consolident leur emprise sur une ville ukrainienne ; les États-Unis vont donner à Kiev des roquettes perfectionnées.

Mais dans un coup de pouce à l'Ukraine, engagée dans une lutte acharnée contre l'armée d'invasion russe, les États-Unis ont annoncé un programme d'armement de 700 millions de dollars pour Kiev, qui comprendra des systèmes de roquettes avancés d'une portée de 80 km (50 miles).

La Russie a accusé les États-Unis d'ajouter "de l'huile sur le feu". Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a déclaré que la fourniture des lance-roquettes soulevait le risque qu'un "pays tiers" soit entraîné dans le conflit.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré que l'Ukraine avait promis de ne pas utiliser les systèmes pour frapper des cibles à l'intérieur de la Russie. Le président américain Joe Biden espère que l'extension de la portée de l'artillerie ukrainienne contribuera à pousser la Russie à négocier la fin de la guerre, qui en est à son quatrième mois.

Après des jours de combats intenses autour de Sievierodonetsk, dont une grande partie a été détruite par les bombardements russes, les troupes russes progressaient dans les rues de la ville. L'Ukraine affirme qu'environ 70 % de la ville est sous contrôle russe.

"L'ennemi est entré dans le centre de Sievierodonetsk et tente de prendre des positions", a déclaré le porte-parole militaire ukrainien Oleksandr Motuzyanyk lors d'un briefing.

Si la Russie s'empare de la ville et de sa jumelle Lysychansk, plus petite, sur la rive ouest de la rivière Siverskyi Donets, elle détiendrait la totalité de Louhansk, l'une des deux provinces du Donbas que Moscou revendique au nom des séparatistes.

La capture de la totalité de Louhansk répondrait à l'un des principaux objectifs du président russe Vladimir Poutine et consoliderait le changement de dynamique du champ de bataille après que ses forces aient été repoussées de la capitale Kiev et du nord de l'Ukraine.

ABRIS ANTI-BOMBES

Dans la ville bombardée de Rubizhne, à courte distance au nord-ouest de Sievierodonetsk, les habitants remplissent des bidons d'eau dans un poste de secours.

Des véhicules militaires détruits jonchent les rues bordées de bâtiments fortement endommagés. Des enfants étaient assis en silence dans un abri anti-bombes. Dehors, de la fumée noire s'élève au-dessus d'une église orthodoxe à coupole rouge.

Le gouverneur régional de Luhansk, Serhiy Gaidai, a déclaré à Reuters que des civils s'abritaient des attaques russes sous une usine chimique de Sievierodonetsk qui, selon lui, a été touchée par une frappe aérienne mardi, libérant un grand nuage rose.

"Il y a des civils là-bas dans des abris anti-bombes, il en reste un certain nombre, dont la plupart n'ont pas souhaité partir", a déclaré Gaidai. Reuters n'a pas pu confirmer ce récit de manière indépendante.

Environ 15 000 personnes sont restées dans la ville, a déclaré Gaidai.

Gaidai a averti que les troupes ukrainiennes à Sievierodonetsk pourraient être contraintes de se replier sur Lysychansk, qui, selon lui, est plus facile à défendre du fait de sa position sur une colline.

Poutine a envoyé ses troupes au-delà de la frontière dans le cadre de ce qu'il appelle une opération militaire spéciale le 24 février pour désarmer et "dénazifier" l'Ukraine. L'Ukraine et ses alliés considèrent qu'il s'agit d'un prétexte sans fondement pour une guerre d'agression et l'Occident a imposé des sanctions sévères à la Russie dans le but d'étrangler son économie.

Des milliers de personnes ont été tuées en Ukraine et des millions d'autres déplacées depuis le début de l'invasion.

Dans un contexte d'inquiétude quant aux ramifications mondiales de la guerre, le syndicat ukrainien des négociants en grains a déclaré que la récolte de blé de cette année allait probablement chuter à 19,2 millions de tonnes, contre un record de 33 millions en 2021.

M. Biden doit rencontrer le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, à la Maison Blanche jeudi. Stoltenberg a déclaré aux journalistes qu'il convoquerait une réunion à Bruxelles dans les prochains jours avec des responsables de la Suède, de la Finlande et de la Turquie pour discuter de l'opposition de la Turquie à l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN.

PAQUET D'ARMES

Outre les systèmes de roquettes avancés, appelés HIMARS, le nouveau paquet américain comprend des munitions, des radars de contre-feu, des radars de surveillance aérienne, des missiles antichars Javelin supplémentaires et des armes antiblindage, ont indiqué des responsables.

"Les États-Unis se tiendront aux côtés de nos partenaires ukrainiens et continueront à fournir à l'Ukraine des armes et des équipements pour se défendre", a déclaré M. Biden dans un communiqué.

La décision de donner à l'Ukraine les systèmes de roquettes a été prise après que Washington a reçu l'assurance de Kiev qu'elle ne les utiliserait pas pour frapper des cibles à l'intérieur du territoire russe, ce qui pourrait élargir la guerre.

L'Ukraine est à la recherche de systèmes de lancement de roquettes multiples (MLRS) tels que les HIMARS M270 et M142 afin de disposer d'une plus grande puissance de feu à plus longue portée pour frapper les concentrations de troupes russes et les stocks d'armes à l'arrière des forces russes.

Le Pentagone a déclaré que Washington fournirait initialement à l'Ukraine quatre systèmes HIMARS.

Ces nouvelles fournitures viennent s'ajouter à des milliards de dollars d'équipements tels que des drones et des missiles anti-aériens. L'administration Biden prévoit de vendre à l'Ukraine quatre drones MQ-1C Gray Eagle qui peuvent être armés de missiles Hellfire pour une utilisation sur le champ de bataille contre la Russie, ont déclaré trois sources à Reuters.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que ces fournitures n'encourageraient pas les dirigeants ukrainiens à reprendre les pourparlers de paix qui sont au point mort.