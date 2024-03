par Guy Faulconbridge

MOSCOU, 14 mars (Reuters) - Les Russes sont appelés aux urnes à partir de vendredi pour une élection présidentielle qui devrait assurer à Vladimir Poutine, à moins d'un événement inattendu, un cinquième mandat à la tête du pays qu'il dirige depuis 25 ans. Le plus long "règne" d'un chef du Kremlin depuis Joseph Staline.

A 71 ans, Vladimir Poutine, qui fait face à un simulacre d'opposition, devrait être réélu pour six ans, alors que la Russie est en guerre contre l'Ukraine depuis 2022.

QUAND ?

L'élection a lieu du 15 au 17 mars. Les résultats seront annoncés peu de temps après et le vainqueur sera investi en mai.

Le vote aura également lieu dans ce que la Russie appelle ses "nouveaux territoires", les parties de l'Ukraine occupées et soumises à la loi russe.

Pour la première fois, un système de vote en ligne et à distance sera disponible pour une élection présidentielle russe.

COMBIEN D'ÉLECTEURS ?

112,3 millions de personnes ont le droit de vote en Russie, auxquels s'ajoutent 1,9 million de votants à l'étranger et 12.000 personnes à Baïkonour, un cosmodrome que la Russie loue au Kazakhstan.

Le nombre de participants oscille habituellement entre 70 et 80 millions de personnes. En 2018, le taux de participation s'est établi à 67,5%.

QUI SE PRÉSENTE ?

Vladimir Poutine se présente face au communiste Nikolaï Kharitonov, à Leonid Sloutsky, chef du Parti libéral-démocrate nationaliste, et à Vladislav Davankov, du parti Nouveau Peuple.

L'ancien député Boris Nadejdine, un candidat anti-guerre (Parti Initiative civique), n'a pu se présenter, sa candidature ayant été invalidée en février.

Tout comme la journaliste Ekaterina Dountsova, qui milite pour la fin du conflit ukrainien, et s'était ralliée à Nadejdine après que la commission électorale eut invalidé sa candidature.

VLADIMIR POUTINE

Vladimir Poutine, ancien lieutenant-colonel du KGB, a été nommé président par intérim par Boris Eltsine le 31 décembre 1999. Il a remporté l'élection présidentielle de 2000 avec 53% des voix et celle de 2004 avec 71,3% des voix.

En 2008, Dmitri Medvedev s'est présenté à l'élection présidentielle et Poutine a occupé le poste de Premier ministre avant de remporter 63,6% des suffrages à la présidentielle de 2012, et 76,7% des suffrages à celle de 2018.

COMBIEN DE TEMPS UN PRÉSIDENT RUSSE PEUT-IL RESTER AU POUVOIR ?

Vladimir Poutine a déjà été président plus longtemps que n'importe quel autre dirigeant russe depuis Staline.

La Constitution russe de 1993, lointainement inspirée par la Constitution française de 1958, fut initialement considérée comme un gage de démocratie pour la Russie post-soviétique.

À l'origine, elle disposait qu'un président ne pouvait effectuer que deux mandats de quatre ans consécutifs.

Des amendements, en 2008, ont étendu le mandat présidentiel à six ans. Une nouvelle révision constitutionnelle, en 2020, a remis à zéro le nombre de mandats présidentiels effectués par Vladimir Poutine à partir de 2024, ce qui pourrait lui permettre de rester au pouvoir jusqu'en 2036.

DÉMOCRATIE OU DICTATURE ?

Accusé par les Occidentaux d'entretenir un régime dictatorial, Vladimir Poutine bénéficie d'une forte cote de confiance en Russie, avec quelque 85% d'opinions positives selon plusieurs sondages, un niveau plus élevé qu'avant l'invasion de l'Ukraine.

Le Kremlin met en avant le soutien "massif" dont bénéficierait le dirigeant et souligne qu'il n'a pas de leçons de démocratie à recevoir.

Les partisans de Poutine portent à son crédit la fin de la spirale du déclin, qui a culminé avec l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, et le rétablissement, au moins en partie, de l'influence de la Russie sur la scène internationale en s'opposant à la "décadence" occidentale, et singulièrement américaine.

Une grande partie de l'opposition russe - qui va des communistes aux nationalistes radicaux - adhère aux règles formelles de ce système politique étroitement contrôlé et ne s'oppose pas au Kremlin sur les questions majeures. Les libéraux pro-occidentaux disposent ainsi de sièges au Parlement.

Les partisans de l'opposant Alexeï Navalny, aujourd'hui décédé, sont en prison ou ont fui à l'étranger. D'autres opposants, comme l'ancien magnat du pétrole Mikhaïl Khodorkovski, ont également quitté le pays.

Ses détracteurs décrivent Vladimir Poutine comme un parrain mafieux qui a mis en place un système de pouvoir personnel reposant sur la corruption. Depuis 1999, les opposants à Vladimir Poutine prédisent que la rue entraînera un jour la chute du système qu'il dirige.

CONTESTATION ?

Ioulia Navalnaïa, la veuve d'Alexeï Navalny, a déclaré que l'ampleur du soutien public à son égard depuis la mort de son époux était la preuve que sa cause était toujours d'actualité, et a appelé à une manifestation massive contre Vladimir Poutine durant l'élection.

Dans l'un de ses derniers messages publics, Alexeï Navalny avait exhorté les électeurs à se rendre en masse dans les bureaux de vote le 17 mars à midi, heure locale, afin de voter contre Vladimir Poutine.

"Il s'agit d'une action très simple et sûre, qui ne peut être interdite et qui permettra à des millions de personnes de voir des gens partageant les mêmes idées et de se rendre compte qu'elles ne sont pas seules", a déclaré Ioulia Navalnaïa à propos de l'opération "Midi contre Poutine".

"Nous sommes entourés de personnes qui sont contre la guerre, contre la corruption et contre l'anarchie", a-t-elle dit.

Le nationaliste russe Igor Guirkine, condamné en janvier à une peine de quatre ans de réclusion, a qualifié l'élection de "simulacre". L'ancien commandant, qui a notamment mené les milices séparatistes dans le Donbass, avait traité Vladimir Poutine de "minable". Il plaide pour un durcissement du conflit en Ukraine et demande le limogeage de l'état-major militaire russe.

LES OBSERVATEURS ÉCARTÉS

Le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme (BIDDH) de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) a déclaré en janvier qu'il était profondément regrettable que la Russie ait décidé de ne pas convier les observateurs de l'OSCE aux élections.

"Nous regrettons que les conditions se soient tellement détériorées dans la Fédération de Russie que nous ne puissions pas déployer d'observateurs pour l'élection présidentielle de mars", a déclaré Pia Kauma, présidente de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE.

"La toute première mission d'observation électorale organisée par l'Assemblée parlementaire de l'OSCE s'est déroulée en Russie en 1993 et, depuis lors, nous avons suivi dix élections nationales dans le pays. Il est très regrettable que la démocratie ait reculé au point que nous ne puissions pas être sur le terrain pour observer l'élection de cette année, mais nous continuerons bien sûr à suivre la situation de près."

En 2018, le BIDDH a déclaré que des efforts importants avaient été déployés pour promouvoir la participation et que les électeurs avaient voté en nombre.

"Pourtant, les restrictions imposées aux libertés fondamentales de réunion, d'association et d'expression, ainsi qu'à l'enregistrement des candidats, ont limité l'espace d'engagement politique et entraîné l'absence d'une véritable concurrence", a déclaré le BIDDH.

"Alors que les candidats pouvaient généralement faire campagne librement, la couverture extensive et non critique du président sortant dans la plupart des médias a créé des règles du jeu inégales. Dans l'ensemble, l'élection s'est déroulée de manière ordonnée malgré des lacunes liées au secret du vote et à la transparence du dépouillement."

(Reportage Guy Faulconbridge, version française Corentin Chappron, édité par Sophie Louet)