Les Russes nettement supérieurs en nombre dans l'est de l'Ukraine, dit Zelensky

par Pavel Polityuk et Max Hunder

KYIV, 26 mai (Reuters) - Volodimir Zelensky a déclaré mercredi soir que les forces russes étaient nettement supérieures en nombre dans certaines parties du Donbass, dans l'est de l'Ukraine, où, selon l'armée ukrainienne, plus de 40 villes sont sous les bombardements.

Après l'échec de ses assauts sur Kyiv, la capitale, et Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine près de la frontière russe, la Russie concentre ses efforts sur la prise des deux provinces du Donbass, Donetsk et Louhansk, dont une partie du territoire est déjà aux mains de séparatistes prorusses depuis 2014.

L'armée russe a massé des milliers de soldats dans la région et elle attaque en trois directions pour tenter d'encercler les forces ukrainiennes dans les villes de Sievierodonetsk et Lyssytchansk, qui se font face le long de la rivière Donets. La prise de ces villes permettrait à la Russie de contrôler intégralement la région de Louhansk, ce qui est désormais l'un de ses objectifs de guerre déclarés.

Dans certaines parties de l'est de l'Ukraine, les forces russes "nous dépassent largement en nombre", a déclaré le président ukrainien Volodimir Zelensky dans son allocution nocturne quotidienne.

"Les occupants ont bombardé plus de 40 villes dans les régions de Donetsk et Louhansk, détruisant ou endommageant 47 sites civils, dont 38 maisons et une école. En conséquence de ces bombardements, cinq civils sont morts et 12 ont été blessés", a pour sa part déclaré l'armée ukrainienne sur Facebook.

Elle a dit avoir repoussé 10 assauts russes, détruit quatre chars et autant de drones et tué 62 "soldats ennemis".

La présidence ukrainienne a fait état de 11 immeubles détruits à Sievierodonetsk et de huit autres à Lyssytchansk dans les derniers bombardements.

L'ARMÉE RUSSE MANQUE DE JEUNES, SELON ZELENSKY

Un dirigeant de la république séparatiste autoproclamée de Louhansk, cité par l'agence TASS, a déclaré qu'environ 8.000 soldats ukrainiens avaient été faits prisonniers dans le Donbass.

"Il y a beaucoup de prisonniers (...) Le nombre total se situe aux alentours de 8.000. C'est beaucoup et il y en a littéralement des centaines qui s'ajoutent chaque jour", a dit Rodion Mirochnik.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces différentes affirmations de manière indépendante.

Signe que la Russie s'efforce de consolider son emprise sur les territoires conquis en Ukraine, le président Vladimir Poutine a signé un décret facilitant l'obtention de la nationalité et d'un passeport russes pour les habitants des régions ukrainiennes passées sous le contrôle de Moscou.

Via une procédure accélérée, le Parlement russe a pour sa part supprimé la limite d'âge maximale pour s'engager au sein de l'armée, alors que l'Ukraine et ses soutiens occidentaux estiment que la Russie a subi de lourdes pertes depuis le début, le 24 février, de ce qu'elle qualifie d'"opération militaire spéciale".

"(Ils) n'ont plus assez de jeunes hommes", a commenté Volodimir Zelensky dans son allocution quotidienne. "Mais ils ont toujours la volonté de combattre. Cela prendra encore du temps pour briser cette volonté."

(Rédactions de Reuters, rédigé par Michael Perry, version française Bertrand Boucey)