Les Russes tirent et s'emparent de navires de guerre ukrainiens-Kiev

par Andrew Osborn et Pavel Polityuk

KIEV/MOSCOU, 25 novembre (Reuters) - L'Ukraine a accusé la Russie d'avoir pris le contrôle en toute illégalité de trois navires de la marine ukrainienne après avoir ouvert le feu sur eux, information qui, si elle se confirme, risque de déclencher une nouvelle crise dangereuse entre Kiev et Moscou.

Les autorités russes n'ont pour le moment pas réagi directement aux accusations, mais les agences de presse citent le FSB (services de sécurité russes), qui affirme détenir la preuve irréfutable que l'Ukraine a orchestré "une provocation" et qui compte rendre publique sous peu la preuve en question.

A Kiev, le chef de l'Etat ukrainien, Petro Porochenko, a aussitôt convoqué dimanche soir une réunion des plus hauts gradés de l'armée et des services de sécurité pour discuter de la situation.

L'incident a commencé dans la journée quand les Russes ont barré la route à trois bâtiments de la marine ukrainienne venant de mer Noire et qui voulaient entrer en mer d'Azov via le détroit de Kertch. Pour ce faire, les Russes avaient, d'après Kiev, placé un énorme cargo sous la partie élevée du pont de Kertch, inauguré par la Russie en mai dernier entre le territoire russe et la péninsule de Crimée, que Moscou a annexée en 2014.

Selon la marine ukrainienne, deux marins ukrainiens ont été blessés dans les tirs et lors de la prise des navires par les Russes, incidents qui sont survenus alors que les bâtiments ukrainiens battaient en retraite et reprenaient la direction d'Odessa, grand port de la mer Noire d'où ils étaient partis.

"Après avoir quitté la zone de 12 milles, le FSB a ouvert le feu sur la flottille appartenant aux forces armées ukrainiennes", a affirmé la marine de Kiev. Des avions et hélicoptères militaires russes ont survolé le pont au moment de l'incident.

Un peu plus tôt, les services des gardes-frontières russes avaient accusé l'Ukraine de ne pas les avoir informés à l'avance du passage des navires, ce que Kiev dément. Selon les services russes, les navires manoeuvraient de manière dangereuse et ignoraient les consignes dans le but de créer des tensions. (Pavel Polityuk; Eric Faye pour le service français)