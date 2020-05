Les SCPI de Corum L'Epargne résistent à la crise

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Depuis le début de la crise sanitaire, Corum L'Epargne communique sur l'évolution de la situation et l'impact éventuel sur l'épargne de ses clients. A ce jour, environ un tiers de nos locataires a contacté la spécialiste des SCPI depuis le début du confinement pour lui faire part de difficultés et engager une discussion. L'ensemble des demandes reçues porte aujourd'hui sur un peu plus de 5% du loyer annuel de Corum Origin et 2,5% du loyer annuel de Corum XL ; ce chiffre évolue quotidiennement, à la hausse comme à la baisse, en fonction de nos discussions avec les locataires concernés.Corum L'Epargne a accepté 45% des demandes formulées sous la forme d'échéanciers de paiement, sans impact sur la performance annuelle de l'épargne confiée; il compte faire progresser ce chiffre dans les jours à venir.Sur la base des chiffres actuels et en se plaçant dans le scénario le plus défavorable, le rendement de Corum Origin pourrait atteindre 5,89%, contre un objectif, non garanti, de 6% et après 6,25% en 2019. Le rendement de son autre SCPI, Corum XL, pourrait atteindre 4,93%, contre un objectif de 5% et après 6,26% en 2019.