Les SPAC, kesako ? 18/01/2021 | 14:15 Roxane Nojac

Une frilosité qui serait, semble-t-il, surtout dûe au manque de connaissance des investisseurs pour le format. Pour clore ce préambule, tranchons juste la question du genre. Si SPAC, qui signifie Special Purpose Acquisition Company, pourrait être traduit par UNE société d'acquisition à vocation spécifique, la grande majorité de nos confrères a déjà opté pour le masculin, nous dirons donc UN SPAC. Le fonctionnement Coquille vide, simple enveloppe, sociétés blanc-seing ou à chèque en blanc… Les tentatives d’illustration du concept de SPAC sont pertinentes, tant le concept nous est étranger. Les SPAC sont donc des sociétés sans activité opérationnelle, créées dans le but d’entrer en bourse pour lever du capital puis acquérir, dans un second temps, une ou plusieurs autres sociétés non cotées. Formulé autrement, un SPAC est une entreprise créée de toutes pièces, qui, au moment de sa cotation, est une structure vide. Les fonds recueillis au moment de l’entrée en bourse promettent d’être alloués, non pas à un projet précis (financement de matériel, remboursement de dettes...) mais à un rachat futur, dans un secteur ou un type d’activité préétabli. La spécificité du format réside donc bien dans la promesse, car cette dernière doit être énoncée clairement au moment de la création. Contrairement à une société classique dont l’activité est établie, le SPAC ne dispose pas d’historique pour rassurer les investisseurs. Il n’affiche aucune publication antérieure ni trésorerie. Le projet de SPAC doit donc être porté par des hommes ou femmes dont la fiabilité, la réputation ou la capacité sont reconnues. C’est pour cette raison que les SPAC sont difficiles à vendre auprès du grand public et s’adressent donc, en grande majorité, à des Family Offices, des fonds souverains, des Hedge Funds ou des investisseurs aguerris. Les fondateurs (qui sont intéressés financièrement au projet) dévoilent une ambition, qui est promue sur les marchés. Ils en dévoilent les critères : secteur, taille indicative de l’opération, ratios de rentabilité envisagés, etc. Au moment de l’émission des titres sur la place boursière, les montants à lever sont prédéfinis. Une fois la société créée, les fonds sont conservés sous forme de cash et devront être employés conformément à la promesse, ou devront être remboursés. Concrètement, si les cibles d’acquisition qui sont proposées aux actionnaires ne conviennent pas à ces derniers, ou ne sont pas conformes au projet, les porteurs peuvent exiger que leur capital de départ leur soit rendu (d’où l’aspect “chèque en blanc”). Si aucune proposition d’acquisition n’est faite dans le temps imparti (généralement 24 mois), le SPAC sera dissous, les actionnaires remboursés, et les fondateurs perdront leur mise de départ. Si la cible est validée par l’actionnariat, le cash conservé est employé au rachat. Dit autrement, l’acquisition menée à bien met fin au séquestre et libère les capitaux. Satisfait ou remboursé, peut-on lire ici ou là. Pour être validée, la cible doit correspondre en tous points à la promesse : dans le secteur d’activité pré-identifié, dans le temps imparti et dans la dimension financière imposée : les fondateurs s’engagent sur un montant d’investissement, ils doivent employer 75% des fonds levés pour une seule grande opération de rachat (ou de fusion). Il arrive que le SPAC soit rebaptisé du nom de la société acquise, mais ça n’est pas une obligation. La valeur des actions Avant l’introduction, les fondateurs bornent le montant qu’ils souhaitent lever. Dans le cadre d’un SPAC, le prix de l’action est fixé par convention à 10 euros (10 dollars aux Etats-Unis). La société va donc émettre X millions d’unités à 10 euros. Un SPAC qui souhaite lever 250 millions d’euros doit donc émettre 25 millions d’unités. L’unité comprend une action de référence et un BSAR (un bon de souscription d’actions remboursables), et tous deux sont cotés en bourse avec un code ISIN différent. Ces offres n’étant pas conçues pour le grand public, le SPAC est coté sur un compartiment réservé aux investisseurs qualifiés (en Europe, sur le compartiment professionnel d’Euronext en l'occurrence). Les avantages Pourquoi ce format séduit-il autant d’investisseurs outre-Atlantique ? D’abord, les SPAC permettent d’investir dans des sociétés non cotées, tout en passant par la bourse, et de pouvoir ensuite échanger facilement les titres. Du côté des fondateurs, le SPAC offre une relative rapidité d’action, le cash étant disponible pour saisir des opportunités. Un processus plus rapide que si les fondateurs devaient lever des fonds après avoir identifié une cible. Même si, en pratique, les cibles d’acquisition sont souvent identifiées en amont de la création. Pour tous, le SPAC est synonyme de création de valeur. Les entreprises rachetées ont vocation à être restructurées, de façon à accélérer leur croissance ou améliorer leur rentabilité. Du côté des points négatifs, le principal reproche adressé aux SPAC repose sur le fait que ces sociétés ne sont pas soumises aux mêmes exigences que lors d’une introduction classique. Les exemples Les SPAC sont nés dans les années 1990 mais ils vivent leurs heures de gloire depuis quelques années, principalement sur les marchés boursiers américains. Sur le vieux continent, leur présence se fait encore rare. Le premier SPAC européen est celui porté par PEHAC en 2007 puis Liberty en 2008, tous deux cotés à Amsterdam. Dans l’hexagone, c’est le groupe Wendel qui essuyait les plâtres en 2010, en créant ce qui deviendra Helikos en 2011 (coté à Francfort). Il aura fallu attendre 2015 pour que le trio Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Pierre-Antoine Capton donne naissance au premier SPAC coté en France : Mediawan, un groupe créé pour faire des acquisitions dans le domaine de la production, diffusion et distribution de contenus. En 2020, Niel et Pigasse remettaient le couvert en s’associant à Moez-Alexandre Zouari pour créer 2MX Organic, un futur géant industriel du bio. Outre-Atlantique, selon Dealogic, pas moins de 234 sociétés de ce type ont été introduites en Bourse en 2020, pour un montant levé de 81 milliards de dollars, contre 59 en 2019, pour une valeur de 13 milliards de dollars. Quant à savoir s’il s’agit d’un phénomène cyclique ou d’une tendance de fond, les avis divergent. Certains observateurs estiment que l’engouement est alimenté par la faiblesse de rendement des actifs traditionnels, d’autres y voient l’émergence d’une bulle. Quoi qu’il advienne, les succès de Mediawan et de 2MX Organic auront mis les SPAC sous les projecteurs des investisseurs hexagonaux, et il y a fort à parier qu’ils auront donné envie à certains de tenter l’aventure.

