Les Saoudiens ayant participé au meurtre de Khashoggi ont reçu une formation paramilitaire aux USA-New York Times

WASHINGTON, 23 juin (Reuters) - Quatre Saoudiens qui ont participé au meurtre en 2018 du journaliste du Washington Post Jamal Khashoggi avaient reçu une formation paramilitaire aux Etats-Unis l'année précédente dans le cadre d'un contrat approuvé par le Département d'Etat américain, a rapporté mardi le New York Times.

La formation a été dispensée par Tier 1 Group, qui appartient à la société Cerberus Capital Management, et était de nature défensive et conçue pour protéger les dirigeants saoudiens, a précisé le New York Times. Cerberus n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

En réponse au rapport du Times, le porte-parole du département d'Etat, Ned Price, a déclaré qu'en vertu de la loi, le département ne peut faire aucun commentaire "sur les activités d'octroi de licences d'exportation de produits de défense alléguées dans les médias."

Ned Price a également déclaré que la politique américaine à l'égard de l'Arabie saoudite "donnera la priorité à l'Etat de droit et au respect des droits de l'homme."

Jamal Khashoggi, un résident américain qui écrivait une tribune dans le Washington Post, a été tué et démembré dans le consulat d'Arabie saoudite à Istanbul en octobre 2018. Selon un rapport des services de renseignement américains publié en février, le prince héritier Mohammed ben Salman avait approuvé une opération visant à capturer ou à tuer le journaliste. (Eric Beech; version française Camille Raynaud)