Les Saoudiens se sentent "abandonnés" par les États-Unis face aux menaces que représentent les Houthis pour la sécurité, déclare un haut dignitaire royal.

Les liens traditionnellement forts entre Riyad et Washington ont été ébranlés sous la présidence américaine Joe Biden par le meurtre en 2018 du journaliste saoudien Jamal Khashoggi aux mains d'agents saoudiens et par la ruineuse guerre au Yémen dans laquelle une coalition dirigée par l'Arabie saoudite combat les Houthis depuis sept ans.

"Les Saoudiens considèrent que la relation est stratégique, mais (se sentent) déçus à un moment où nous pensions que l'Amérique et l'Arabie saoudite devaient être ensemble pour faire face à ce que nous considérons comme un danger commun, pas seulement un irritant, mais un danger pour la stabilité et la sécurité de la région", a déclaré le prince Turki al-Faisal, faisant référence aux attaques de missiles et de drones des Houthis.

Ses propos ont été tenus lors d'une interview vidéo avec le journal saoudien Arab News publiée lundi.

L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, qui s'appuient sur le parapluie sécuritaire des États-Unis, ont été irrités par ce qu'ils considèrent comme un déclin de l'engagement des États-Unis dans leur région. Le conflit ukrainien a mis en évidence les tensions alors que les producteurs du Golfe de l'OPEP ont résisté aux appels à aider à isoler la Russie et à pomper davantage de pétrole pour maîtriser les prix.

"Nous avons eu des hauts et des bas au fil des ans, et peut-être qu'en ce moment, c'est l'un des bas, en particulier depuis que le président des États-Unis a déclaré dans sa campagne électorale qu'il ferait de l'Arabie saoudite un paria et, bien sûr, il a ensuite mis en pratique ce qu'il prêchait", a déclaré le prince Turki.

L'ancien ambassadeur à Washington a ensuite énuméré la décision de Biden de mettre fin au soutien américain aux opérations offensives de la coalition au Yémen, de ne pas rencontrer le prince héritier de facto Mohammed bin Salman et de retirer "à un moment donné" les systèmes antimissiles américains du royaume, premier exportateur mondial de pétrole.

Ces derniers mois, les États-Unis ont augmenté leur soutien militaire à Riyad dans une tentative de rétablir les liens, selon des diplomates occidentaux.

Le prince Turki n'occupe plus aucun poste gouvernemental, mais reste influent en tant que président du King Faisal Center for Research and Islamic Studies.