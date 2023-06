Des dizaines de milliers de Serbes ont participé vendredi, pour la sixième fois depuis le 3 mai, à une manifestation antigouvernementale à Belgrade, accusant la culture de la violence d'être à l'origine de la mort de 18 personnes dans deux fusillades de masse et appelant le ministre de l'Intérieur à démissionner.

Les manifestants se sont rassemblés devant le parlement et ont marché jusqu'au bâtiment du gouvernement en scandant "Le président serbe Aleksandar Vucic dehors" et en brandissant une grande banderole sur laquelle on pouvait lire "Les étudiants contre la violence".

Le mois dernier, la Serbie a été secouée par deux fusillades sans précédent qui se sont produites deux jours de suite. Le 3 mai, un adolescent a tué dix personnes dans une école primaire. Le 4 mai, un homme de 21 ans a tué huit personnes dans une ville proche de Belgrade.

Les manifestants demandent la démission du ministre de l'intérieur de la Serbie, Bratislav Gasic, et du chef des services secrets, Aleksandar Vulin, qu'ils accusent de ne pas avoir traduit les groupes criminels en justice.

Ils réclament également le retrait des licences nationales de diffusion des chaînes de télévision Pink TV et Happy TV, ainsi que l'interdiction de certains tabloïds qu'ils accusent de promouvoir la violence.

"Je m'attends à ce que les manifestations se poursuivent, car il n'y a pas d'autre solution", a déclaré l'une des manifestantes, qui s'appelle Milica. "Je pense qu'à un moment donné, le gouvernement devra céder, il y a un grand nombre de personnes et il finira par céder à la pression.

Le Premier ministre Ana Brnabic a déclaré mercredi qu'elle était prête à démissionner et a invité les partis d'opposition - qui ont soutenu les manifestations - à dialoguer. Mais les leaders des manifestations ont déclaré qu'ils ne parleraient pas au gouvernement tant que toutes leurs demandes n'auraient pas été satisfaites.

M. Vucic affirme que son gouvernement n'est pas en cause.

"Le gouvernement est-il à blâmer pour les crimes qui se sont produits ? Je ne peux pas l'accepter", a-t-il déclaré à Reuters vendredi.

La Serbie a une culture des armes à feu profondément ancrée et, comme le reste des Balkans occidentaux, elle est inondée d'armes et de munitions de qualité militaire détenues par des particuliers depuis les guerres des années 1990 qui ont déchiré l'ex-Yougoslavie. Toutefois, les fusillades de masse sont rares.