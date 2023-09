Les Slovaques votaient samedi lors d'élections législatives très disputées entre l'ancien Premier ministre de gauche Robert Fico, qui souhaite mettre fin à l'aide militaire à l'Ukraine voisine, et les libéraux pro-occidentaux.

Selon les derniers sondages, les deux partis sont au coude à coude et le vainqueur devrait être le premier à tenter de former un gouvernement pour remplacer l'administration intérimaire qui dirige ce pays de 5,5 millions d'habitants depuis le mois de mai.

Le vote se termine à 22 heures (2000 GMT). Les sondages de sortie des urnes devraient être publiés après la fermeture des bureaux de vote et les résultats seront disponibles dans les heures qui suivent.

Un gouvernement dirigé par M. Fico signifierait que la Slovaquie rejoindrait la Hongrie pour remettre en cause le consensus de l'Union européenne sur le soutien à l'Ukraine, au moment même où l'Union cherche à rester unie pour s'opposer à l'invasion de la Russie.

Elle renforcerait également un groupe d'anciens États communistes de l'Est dont les gouvernements sont publiquement hostiles au libéralisme. Ce groupe comprend également le parti nationaliste polonais PiS, qui doit également se présenter aux élections du mois prochain, bien qu'il reste pro-ukrainien.

Un gouvernement slovaque progressiste (PS) maintiendrait le cap en matière de politique étrangère, en continuant à soutenir fermement l'Ukraine et en suivant une ligne libérale au sein de l'UE sur des questions telles que le vote à la majorité pour rendre le bloc plus flexible, les politiques vertes et les droits des LGBTQ+.

"C'est maintenant aux électeurs de décider", a déclaré Michal Simecka, chef de file du PS et vice-président du Parlement européen, après avoir voté dans la capitale, Bratislava.

"J'espère que, quel que soit le gouvernement issu de ces élections, il continuera à soutenir l'Ukraine", a-t-il ajouté.

M. Fico a publié sur Facebook une vidéo le montrant en train de voter, accompagné de sa mère. Il a déclaré qu'il espérait que le "bon sens" triompherait lors des élections "afin qu'ils ne nous entraînent pas dans des aventures, qu'il s'agisse d'immigration ou d'opérations militaires".

LES PETITS PARTIS

Ni le SMER-SSD (Direction-Social-Démocratie slovaque) de M. Fico ni le PS ne devraient obtenir la majorité, ce qui signifie que le futur gouvernement dépendra probablement des résultats de plus d'une demi-douzaine de petits partis, allant des libertaires aux extrémistes de droite.

Le parti de gauche modérée Hlas (Voice) de Peter Pellegrini, ancien membre du SMER-SSD et premier ministre en 2018-2020, devrait arriver en troisième position et pourrait être le faiseur de rois. Il a gardé ses options ouvertes, mais a déclaré cette semaine que son parti était plus proche de M. Fico.

M. Fico a profité du mécontentement suscité par une coalition de centre-droit qui se chamaille et dont le gouvernement s'est effondré l'année dernière, ce qui a déclenché les élections six mois plus tôt, et de l'inquiétude suscitée par l'augmentation du nombre de migrants passant par la Slovaquie pour se rendre en Europe de l'Ouest.

Les opinions pro-russes de M. Fico reflètent les sentiments traditionnellement chaleureux de nombreux Slovaques à l'égard de Moscou, sentiments qui se sont renforcés sur les médias sociaux depuis le début de la guerre en Ukraine.

"M. Fico a bénéficié de toute l'anxiété engendrée par la pandémie de coronavirus et la guerre en Ukraine, de la colère qui s'est répandue en Slovaquie au cours des trois dernières années, et a alimenté cette colère", a déclaré le sociologue Michal Vasecka, de l'Institut politique de Bratislava.

M. Fico s'est engagé à mettre fin aux livraisons militaires à l'Ukraine et à œuvrer en faveur de pourparlers de paix. Il s'agit d'une ligne proche de celle du dirigeant hongrois Viktor Orban, mais rejetée par l'Ukraine et ses alliés, qui estiment que cela ne ferait qu'encourager la Russie.

Il a également critiqué les sanctions contre la Russie et défendu les droits de veto nationaux au sein de l'UE.

Mais M. Fico a également été un dirigeant pragmatique par le passé, ce qui, selon des diplomates et des analystes étrangers, pourrait lui permettre d'apprivoiser son virage en matière de politique étrangère.

Selon eux, la Slovaquie, dont le déficit budgétaire est le plus important de la zone euro (près de 7 % du produit intérieur brut cette année), a grandement besoin des fonds de modernisation et de relance de l'UE, ce qui inciterait le prochain gouvernement à réfléchir à deux fois avant d'entrer en conflit avec Bruxelles sur des questions telles que l'État de droit. (Reportage de Jan Lopatka à Prague et David W. Cerny à Bratislava ; Reportage complémentaire de Radovan Stoklasa à Trencianske Teplice et Jason Hovet à Prague ; Rédaction de Peter Graff, William Mallard et Helen Popper)